МЧС России готово направить в пострадавшую от землетрясения Турцию два Ил-76

МЧС России сообщило о готовности направить в Турцию два самолета Ил-76 со спасателями для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Оказать помощь также пообещали Азербайджан, Евросоюз (ЕС), Украина, Казахстан.

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В МЧС России сообщили ТАСС, что по поручению главы ведомства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Россия ранее направляла в Турцию авиагруппировку МЧС для помощи в тушении пожаров.

Азербайджан отправит в Турцию силы оперативного реагирования МЧС численностью 370 человек. Соответствующее поручение уже дал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что обратится к главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу и к властям Сирии, чтобы скоординировать помощь со стороны ЕС. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна также готова направить в Турцию специалистов службы гражданской обороны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и сообщил о готовности оказать помощь. Президент Украины Владимир Зеленский также написал, что его страна готова помочь Турции.

Ночью 6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 произошло возле города Газиантеп на юге Турции. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. Общее число погибших уже превысило 300 человек, пострадало свыше 1 тыс. У дипмиссий России нет информации о пострадавших россиянах.

Лаура Кеффер