Путин выразил соболезнования президентам Сирии и Турции после землетрясения

Россия готова оказать помощь Турции и Сирии после произошедшего в этих странах крупного землетрясения, заявил президент Владимир Путин. Он направил телеграммы президенту Сирии Башару Асаду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В первой телеграмме сказано, что Россия «готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий стихийного бедствия». Во второй также указано о готовности Москвы «оказать необходимую помощь». МЧС России уже подготовило два Ил-76 со спасателями для отправки в Турцию.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции сегодня, 6 февраля. Также были зафиксированы землетрясения на границе с Сирией. Общее число погибших превысило 500 человек, пострадало свыше 3 тыс. Только в Турции разрушено более 1,7 тыс. домов. Помощь готовы оказать Евросоюз, Азербайджан, Казахстан, Украина.

Лаура Кеффер