Визиты министра науки РФ и секретаря Совбеза, уголовное дело из-за школьного питания и сокращение 23,7% ярославских чиновников

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совбеза Николай Патрушев в РГАТУ

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Секретарь Совбеза Николай Патрушев в РГАТУ

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По букве закона

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за некачественного школьного питания. Позже Ярославский Следственный комитет в школьном питании нашел кишечную палочку.

Бывшего заместителя начальника Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора по ЦФО Алексея Кирьянова будут судить за взятки от ярославских перевозчиков.

Прокуратура требует от ярославского правительства набрать врачей в районную больницу. Позже в Переславской больнице ответили на претензии прокуратуры.

Городская и региональная политика

В Ярославле с поймы Которосли снимают статус памятника природы. Позже главный архитектор Ярославля сообщил, что изменение категории «памятник природы» на «туристско-рекреационная местность» парка в пойме реки Которосли не приведет к его застройке.

Отставки и назначения

Экс-глава Ленинградского УФАС возглавил муниципальные бани в Ярославле.

Развивать туризм в мэрии Ярославля будет бывший областной чиновник.

Председателя тутаевского охотобщества сняли с должности из-за расстрела лосей.

В правительстве Ярославской области сократили 23,7% чиновников. Позже стало известно, что в мэрии Ярославля сократят более четверти всех сотрудников.

Ярославский транспорт

Правительство обещает ярославцам «тарифное меню» при оплате проезда в автобусах.

В Ярославле у пяти автобусных перевозчиков завершились контракты.

УФАС признало законной трамвайную концессию в Ярославле.

Трудовая инспекция выявила нарушения в работе «Яргорэлектротранса».

Визиты

Министр науки РФ приезжал в Ярославль.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске особую экономическую зону, сначала раскритиковав сокращение числа студентов РГАТУ.

Цитаты недели

«Я думаю, что избран (уполномоченным по правам человека в Ярославской области — прим. «Ъ-Ярославль») будет Сергей Бабуркин. Он в целом неплохо справляется со своими обязанностями и очень многие депутаты это знают и ценят. Мне представляется, что кандидатуры Бобкова и Балабаева были выдвинуты для создания ощущения конкурентности процедуры выборов. Насколько я знаю, нынешнее положение и Бобкова, и Балабаева вполне устраивает, и, я думаю, они сами понимают, что шансов на избрание у них немного» (Руководитель социологического центра «Хи-Квадрат» Евгений Голубев о кандидатах на пост омбудсмена)

«Председатель не ожидал, что такое количество лося сконцентрируется в одном месте. У него было шесть лицензий, провел инструктаж, сказал: "стреляйте". Он не думал, что столько настреляют. Лоси побежали, охотники начали стрелять: мы за все платим, у нас есть деньги! Охотники очень хорошие, сильные. Из председателя сделали крайнего, этого дедушки 73-х лет. Он что, должен был под пули рвануть? Он дождался окончания. Лосей свезли в одно место. Дальше, как я понимаю, он начал искать лицензии» (Версия событий главного редактора журнала «Охота» Валерия Кузенкова о массовом расстреле лосей в Ярославской области)

Цифры недели

В Ярославле минимальная стоимость похорон подорожает на 800 руб.

Средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Ярославской области в январе 2023 года выросла на 35,3% по сравнению с январем 2022 года и составила 86 708 руб. за кв.м.

Ярославцы в 2022 году оформили на треть больше загранпаспортов.

Фото недели

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бесхлебный Фото: Илья Бесхлебный

Как зимуют животные в Ярославском зоопарке — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова