Главный архитектор Ярославля: застройки поймы Которосли не будет

Изменение категории «памятник природы» на «туристско-рекреационная местность» парка в пойме реки Которосли в Ярославле не приведет к его застройке. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова. «Ъ-Ярославль» сообщал, что администрация Кировского и Ленинского районов объявила публичные слушания по данному вопросу. По словам господина Цымбалова, парк сохранит статус особо охраняемой природной территории.
Фото: Антон Голицын
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах туристско-рекреационной местности находятся под запретом; исключение составляет только размещение линейных объектов»,— рассказал главный архитектор.
К линейным объектам относятся линии электропередач, связи, трубопроводы, дороги и тому подобное. Господин Цымбалов пояснил, что смена категории парка нужна для того, чтобы узаконить деятельность парка аттракционов на Даманском острове, пляжа и станции ГИМС.
«Режим особо охраняемой территории памятника природы «Парк в пойме р. Которосль» был установлен в Положении о памятнике природы в 2013 году, без учета фактического использования территории. В результате деятельного объектов, существующих на данной территории до 2013 года, а именно, городского парка развлечений на Даманском острове, пляжа и даже станции МЧС фактически противоречит режиму памятника природы»,— уточнил господин Цымбалов.
На вопросы, планируется ли благоустройство поймы и почему заказчиком проектов документации об упразднении памятника природы является МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля, в мэрии ответить не смогли. «Парк в пойме реки Котороль» занимает значительную территорию в центре города – от Стрелки до автомобильного моста, включая Даманский остров, Подзеленье и городской пляж.