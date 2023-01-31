Главный архитектор Ярославля: застройки поймы Которосли не будет

Изменение категории «памятник природы» на «туристско-рекреационная местность» парка в пойме реки Которосли в Ярославле не приведет к его застройке. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова. «Ъ-Ярославль» сообщал, что администрация Кировского и Ленинского районов объявила публичные слушания по данному вопросу. По словам господина Цымбалова, парк сохранит статус особо охраняемой природной территории.

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«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах туристско-рекреационной местности находятся под запретом; исключение составляет только размещение линейных объектов»,— рассказал главный архитектор.

К линейным объектам относятся линии электропередач, связи, трубопроводы, дороги и тому подобное. Господин Цымбалов пояснил, что смена категории парка нужна для того, чтобы узаконить деятельность парка аттракционов на Даманском острове, пляжа и станции ГИМС.

«Режим особо охраняемой территории памятника природы «Парк в пойме р. Которосль» был установлен в Положении о памятнике природы в 2013 году, без учета фактического использования территории. В результате деятельного объектов, существующих на данной территории до 2013 года, а именно, городского парка развлечений на Даманском острове, пляжа и даже станции МЧС фактически противоречит режиму памятника природы»,— уточнил господин Цымбалов.

На вопросы, планируется ли благоустройство поймы и почему заказчиком проектов документации об упразднении памятника природы является МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля, в мэрии ответить не смогли. «Парк в пойме реки Котороль» занимает значительную территорию в центре города – от Стрелки до автомобильного моста, включая Даманский остров, Подзеленье и городской пляж.

Антон Голицын