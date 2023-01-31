В Ярославле у пяти автобусных перевозчиков завершились контракты

31 января у пяти автобусных перевозчиков в Ярославле завершились муниципальные контракты. Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок, контракты с мэрией на осуществление пассажирских перевозок в Ярославле закончились у ООО «Автократ», ООО «Автомиг», ООО «Гирфтранс», у индивидуальных предпринимателей Андрея Воронина и Асафа Намазова. Данные перевозчики работают на 22 автобусных маршрутах.

В связи с передачей полномочий по транспорту на областной уровень новые контракты перевозчики будут подписывать с ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Соглашения будут краткосрочными.

«В настоящее время контракты на обслуживание данных муниципальных маршрутов находятся в стадии подписания. Данные контракты заключаются на период 2-3 месяца с целью бесперебойного вхождения в общую систему модернизации общественного транспорта»,— сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

В пресс-службе департамента отказались уточнить, сохранятся ли на указанных маршрутах прежние перевозчики, предложив «Ъ-Ярославль» отследить эту информацию в единой информационной системе закупок. По данным источника «Ъ-Ярославль», контракты будут подписаны со всеми прежними перевозчиками.

В феврале соглашения придется перезаключать еще дважды: 14 февраля истекает контракт мэрии с «Первой пассажирской компанией», 28 февраля — с ООО «Транском-авто».

Андрей Иванов