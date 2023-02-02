Министр науки РФ приехал в Ярославль

2 февраля глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков приехал в Ярославль. В ходе рабочего визита господин Фальков посетил Демидовский университет. Министр подчеркнул важность взаимодействия вуза с региональными властями и бизнесом: «Это точка роста для классического университета, в частности Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЯрГУ им. Демидова Фото: Пресс-служба ЯрГУ им. Демидова

На состоявшемся совещании глава Министерства высшего образования заслушал отчеты о достижениях университета и планы по дальнейшему развитию ЯрГУ, включая привлечение в вуз абитуриентов из других городов России.

«Университет с очень хорошими традициями, с богатой историей и большим потенциалом. Я считаю большим шагом вперед то, что они приняли вызов, когда мы объявили программу («Приоритет 2030» — прим. «Ъ-Ярославль»). Заявились 300 лучших университетов России. Попасть в программу — это уже вызов, университет очень хорошо зарекомендовал себя, и мы видим, что университет готов к сложной последовательной работе над собой. Мы ориентируемся на то, что наши университеты должны работать в тесной связке с регионом»,— сказал господин Фальков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЯрГУ им. Демидова Фото: Пресс-служба ЯрГУ им. Демидова

С 2021 года ЯрГУ участвует в госпрограмме поддержки вузов «Приоритет 2030». В вузе реализуются три стратегических проекта: «Цифровой регион», «Стартап-сфера» и «Центр продюсирования социальных инноваций».

Алла Чижова