Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске особую экономическую зону

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске Ярославской области особую экономическую зону. Об этом он заявил на совещании в Рыбинском государственном авиационном техническом университете 3 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Университет готовит кадры для авиастроительной отрасли, в основном для расположенного в Рыбинске ПАО «ОДК-Сатурн», которое производит авиадвигатели. Николай Патрушев сказал, что в ближайшие годы доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна существенно вырасти. Согласно Комплексной программе развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, для нужд гражданской авиации нужно поставить свыше тысячи воздушных судов, из них 270 МС-21, 142 Sukhoi Superjet 100 и 70 Ту-214. Долю отечественных самолетов в российском авиапарке планируется довести с 35% до 81%. В связи с этим необходимо существенно нарастить мощности.

«В целях обеспечения инженерными кадрами ОДК «Сатурн» и других предприятий города требуется создание в городе современного университетского кампуса. Образовательного пространства, не уступающего по уровню созданных на базе лучших университетов страны. Успешной реализации этого проекта способствовало бы создание в городе промышленно-производственной особой экономической зоны, в рамках которой государство предоставляет налоговые льготы и упрощает административные процессы при условии развития технологий, привлечении инвестиций и создании рабочих мест»,— сказал Николай Патрушев.

По словам господина Патрушева, создание особой экономической зоны позволит сконцентрировать технологические и производственные цепочки для выпуска оснастки, комплектующих и инструмента для производства газотурбинных двигателей.

«Суммарная поддержка на реализацию этого проекта составит более 500 млн рублей. Это и земельные участки, и различная финансовая помощь, в том числе в виде компенсаций процентов по ипотеке для студентов РГАТУ»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Антон Голицын