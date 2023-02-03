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Секретарь Совбеза РФ раскритиковал сокращение числа студентов РГАТУ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал политику по сокращению приема студентов в Рыбинский государственный авиационный технический университет (РГАТУ). Об этом он заявил на совещании, которое прошло в вузе 3 февраля.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Секретарь Совбеза констатировал острый дефицит квалифицированных кадров в отечественном авиапроме.

«В результате непродуманно и недальновидной политики сокращения контрольных цифр приема за последние 15 лет численность студентов рыбинского университета сократилась почти в 5 раз. В связи с этим из профессии ушли и преподаватели. Недостаток молодых квалифицированных инженерных кадров (конструкторов, технологов, программистов), подготавливаемых рыбинским университетом, не только не позволяет ПАО «ОДК-Сатурн» восполнить дефицит в сотрудниках, но и ставит под угрозу реализацию задачи по наращиванию производства современных отечественных авиадвигателей»,— заявил Николай Патрушев.

Как отметил секретарь Совета Безопасности, негативный тренд сложился и в школах Рыбинска.

«Из 800 выпускников школ Рыбинска лишь 12 процентов поступают в Рыбинский авиационный технический университет, являющийся одним из центров научной компетенции в области двигателестроения и ключевым поставщиком кадров для ПАО «ОДК-Сатурн». Также снижается число российских школьников, которые выбирают в качестве своего места обучения рыбинский университет»,— отметил господин Патрушев.

Секретарь Совбеза заявил о готовности восстановить потенциал РГАТУ, его статус, престиж и материальную базу. Для этого он предложил создать в городе особую экономическую зону.

Андрей Иванов

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