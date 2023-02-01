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Развивать туризм в мэрии Ярославля будет бывший областной чиновник

Начальником управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля назначена Варвара Моисеева, до этого работавшая заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Ранее ДИЗО в качестве заместителя председателя правительства Ярославской области курировал Артем Молчанов, являющийся сейчас мэром Ярославля. Теперь госпожа Моисеева снова будет работать в команде Артема Молчанова.

Варвара Моисеева окончила ЯРГУ имени П.Г. Демидова по специальности юриспруденция. Работать в органах власти начала в 1998 году в должности юриста отдела по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним государственного унитарного предприятия технической инвентаризации по Ярославской области.

В 2012-2017 годах госпожа Моисеева занимала руководящие должности, а также должность юрисконсульта в АО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию» и ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

Алла Чижова

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