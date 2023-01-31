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Трудовая инспекция выявила нарушения в работе «Яргорэлектротранса»

Государственная инспекция труда выявила нарушения в работе АО «Яргорэлектротранс», которые касаются охраны труда и заработной платы. Соответствующая информация содержится в ответе инспекции на запрос депутата Ярославской областной думы Эльхана Мардалиева.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

К депутату обратились работники «ЯрГЭТ», которые пожаловались на отсутствие индексации заработной платы отдельным категориям сотрудников. В инспекции труда отметили, что зарплату на предприятии поднимали, но повышение не было одномоментным и «происходило отдельно для каждого структурного подразделения»

В инспекции подтвердили жалобу, что работники «Яргорэлектротранса» своевременно не получали специальную рабочую одежду и обувь, химчистка вещей не производилась в необходимые сроки. Выдачи СИЗов также не было.

Инспекторы признали, что ежедневное принудительное проведение теста на алкоголь является нарушением законодательства.

«Приказ № 53 от 22.01.2021 (о медицинском освидетельствовании на алкоголь — прим. "Ъ-Ярославль") был отменен, виновные лица привлечены к административной ответственности за совершение административного правонарушения»,— говорится в ответе инспекции труда.

АО «Яргорэлектротранс» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Алла Чижова

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