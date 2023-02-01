Экс-глава Ленинградского УФАС возглавил муниципальные бани в Ярославле

Директором АО «Волна» и АО «Вознесенский» в Ярославле назначен Александр Плетешков. Новый руководитель акционерных обществ, находящихся в собственности мэрии, был представлен на заседании комиссии муниципалитета по собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинградское УФАС Фото: Ленинградское УФАС

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, Александр Плетешков возглавил АО «Волна» (управляет муниципальными банями) с 18 января 2023 года. Так как «Волна» является управляющей организацией для АО «Вознесенский», то Плетешков стал руководителем и данного предприятия.

Новый руководитель акционерных обществ в Ярославле с 2009 года работал в Федеральной антимонопольной службе, возглавлял УФАС по Мурманской области, а с 2014 по 2021 год руководил Ленинградским УФАС.

Прежние руководители АО «Вознесенский» и АО «Волна» в 2021-2022 годах становились фигурантами уголовных дел. Так бывший глава «Вознесенского» Сергей Бакшин был задержан за взятку в апреле 2021 года сразу после своего назначения. В 2022 году под следствие попал и директор «Волны» Евгений Мясников. Его обвиняют в получении взяток. Уголовные дала бывших топ-менеджеров сейчас находятся на рассмотрении в судах.

Андрей Иванов