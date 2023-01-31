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Чиновника Ространснадзора будут судить за взятки от ярославских перевозчиков

Уголовное дело бывшего заместителя начальника Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора по ЦФО Алексея Кирьянова, обвиняемого в получении взяток, передается в суд. Об этом рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Фото: Управление ФСБ по Ярославской области

Фото: Управление ФСБ по Ярославской области

Господин Кирьянов обвиняется в получении взяток в значительном и крупном размере. По версии следствия, деньги он получал от перевозчиков в Ярославле в период с июня 2021 по май 2022 года.

«Он получил от трех представителей организаций взятку в размере 50 тысяч рублей и две взятки по 275 тысяч рублей за общее покровительство организациям-перевозчикам, непривлечение их к административной ответственности либо минимизацию такой ответственности в случае выявления нарушений в ходе контрольной (надзорной) деятельности управления»,— рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, деньги чиновнику передавали представители трех перевозчиков в Ярославле — АО «ПАТП-1», ООО «Гирфтранс» и ООО «Транском-авто».

«Денежные средства передавались как лично, так и через посредников. Уголовные дела в отношении взяткодателей и посредников в настоящее время расследуются»,— отметили в прокуратуре.

Чиновник Ространснадзора был задержан сотрудниками ФСБ. Расследование его уголовного дела завершено, обвинительное заключение подписал прокурор Ярославской области Александр Лоренц. Рассматривать дело Алексея Кирьянова будет Ярославский районный суд.

Андрей Иванов

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