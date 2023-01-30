Следственный комитет: в Ярославле в школьном питании нашли кишечную палочку

В Ярославле в готовых продуктах, поставляемых в школы, обнаружены бактерии кишечной палочки. Об этом сообщил в пресс-службе ярославского управления Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области

По факту оказания поставщиком питания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья окружающих, возбуждено уголовное дело. Проверки были проведены на производственной базе поставщика и в школах, куда поступали продукты.

«Выявлены нарушения, которые привели к образованию и обнаружению в готовых продуктах питания, изготовленных в производственном цехе коммерческой организации, бактерии группы кишечной палочки (колиформы), что подтверждается протоколами лабораторных исследований», — заявили в Следственном комитете.

В СКР добавили, что по уголовному делу назначено проведение судебных экспертиз. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», деятельность производственной базы ООО «Гамма» была приостановлена по решению Красноперекопского районного суда. Сам поставщик ООО «Гамма» имеет прямые контракты на поставку питания в 20 школ города. Они действуют до 31 января 2023 года.

Андрей Иванов