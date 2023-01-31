В Ярославле минимальная стоимость похорон подорожает на 800 рублей

В Ярославле стоимость минимального перечня услуг по погребению вырастет с 6 964,68 руб. до 7 793,48 руб., сообщили в мэрии города. Рост на 11,9% был определен правительством РФ. Проект стоимости услуг по погребению представлен к утверждению с 1 февраля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

"Стоимость услуг, согласно гарантированному перечню, определяются органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделами фонда пенсионного и социального страхования РФ",— пояснила начальник управления муниципальной экономики департамента социально-экономического развития города Надежда Белоногова. Как отметила госпожа Белоногова, услуги по погребению оказывает специализированная служба по вопросам похоронного дела города Ярославля.

За два года стоимость услуг по погребению в Ярославле выросла более чем на 20%, в 2021 году она составляла 6 424,98 руб. Напомним, в гарантированный перечень входят: оформление документов на погребение, предоставление и доставка гроба и других предметов для похорон, перевозка тела умершего на кладбище, само погребение.

Алла Чижова