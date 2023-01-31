Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле минимальная стоимость похорон подорожает на 800 рублей

В Ярославле стоимость минимального перечня услуг по погребению вырастет с 6 964,68 руб. до 7 793,48 руб., сообщили в мэрии города. Рост на 11,9% был определен правительством РФ. Проект стоимости услуг по погребению представлен к утверждению с 1 февраля 2023 года.

Фото: Андрей Иванов

Фото: Андрей Иванов

"Стоимость услуг, согласно гарантированному перечню, определяются органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделами фонда пенсионного и социального страхования РФ",— пояснила начальник управления муниципальной экономики департамента социально-экономического развития города Надежда Белоногова. Как отметила госпожа Белоногова, услуги по погребению оказывает специализированная служба по вопросам похоронного дела города Ярославля.

За два года стоимость услуг по погребению в Ярославле выросла более чем на 20%, в 2021 году она составляла 6 424,98 руб. Напомним, в гарантированный перечень входят: оформление документов на погребение, предоставление и доставка гроба и других предметов для похорон, перевозка тела умершего на кладбище, само погребение.

Алла Чижова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...