УФАС признало законной трамвайную концессию в Ярославле

Ярославское УФАС отказало в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства при заключении концессионного соглашения с ООО «Мовиста Регионы Ярославль» по развитию трамвайного сообщения в Ярославле. Однако УФАС нашло нарушения при заключении соглашения. Соответствующая информация содержится в ответе ведомства бывшему депутату ярославской облдумы Сергею Балабаеву, документ господин Балабаев предоставил «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

В тексте документа говорится, что «Мовиста Регионы Ярославль» не подтвердила наличие собственных денежных средств или возможности их получения в размере не менее 5% от заявленных в проекте концессии инвестиций. «Мовиста» указала Государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ в качестве кредитной организации. Как поясняется в ответе УФАС, ВЭБ.РФ не осуществляет банковские операции. Однако этот факт не является препятствием к заключению соглашения.

«В связи с тем, что в адрес департамента (транспорта — прим. "Ъ-Ярославль") не поступило ни одной заявки от иных лиц готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, антимонопольный орган приходит к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае признаков ограничения конкуренции. Ярославским УФАС России принято решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении департамента транспорта Ярославской области, Правительства Ярославской области»,— поясняется в ответе УФАС господину Балабаеву.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в конце 2022 года правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы Ярославль» по развитию трамвайного сообщения в Ярославле. Соглашение с «Мовистой» было заключено на 20 лет, общий объем инвестиций в модернизацию составит 19,7 млрд руб. В рамках соглашения до 2025 года должны быть модернизированы трамвайные пути и инфраструктура, закуплены новые трамваи.

Алла Чижова