Правительство обещает ярославцам «тарифное меню» при оплате проезда в автобусах

Восемь автобусных маршрутов в Ярославле с весны получат статус межмуниципальных, это может привести к изменению стоимости проезда. О вводимых изменениях рассказали в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в городе магистральный маршрут №32 продлили до 15 микрорайона, для маршрута №53 предусмотрен заезд в ТРК «Вернисаж». Как отметили в департаменте транспорта Ярославской области, восемь нынешних городских автобусных маршрута переходят в разряд межмуниципальных, потому что конечные остановки у них расположены за чертой Ярославля. Это автобусы № 8, 14, 15, 32, 41а, 53, 76, 99.

В самом Ярославле проезд стоит 32 рубля, за городом плата составляет 3 рубля 43 копейки за километр. По восьми маршрутам, которые перестанут считаться городскими, в ярославском правительстве отметили, что «пассажирам будет предложено удобное тарифное меню, позволяющее экономить на поездках по всем направлениям».

Всего в Ярославле и Ярославском районе будет работать 137 автобусных маршрутов. Контракты с перевозчиками будут заключаться до конца мая, маршрутная сеть в нынешнем виде будет работать 7 лет.

Андрей Иванов