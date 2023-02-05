Ярославцы в 2022 году оформили на треть больше загранпаспортов

В прошлом году жители Ярославской области получили 38,9 тыс. заграничных паспортов, что больше показателей 2021 года на 34,9%. Годом ранее было оформлено 28,8 тыс. загранпаспортов, сообщили «Ъ-Ярославль» в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

24,8 тыс. заграничных паспортов было выдано с электронным носителем, 14 тыс. — без электронного. Также в УМВД отметили, что за 2022 год на миграционный учет в области встали 37,9 тыс. иностранных граждан, что почти на 20 тыс. больше, чем в 2021 году.

Всего за 2022 год россиянам выдали более 5,4 млн заграничных паспортов, что больше показателей 2021 года на 40%. «Ъ» сообщал, что в России приостановлена выдача загранпаспортов нового образца. Выдавать их снова начнут примерно через месяц.

Алла Чижова