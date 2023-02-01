В Ярославской области цена на новостройки за год выросла на треть

Средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Ярославской области в январе 2023 года выросла на 35,3% по сравнению с январем 2022 года и составила 86708 руб. за кв.м. Сведения об этом содержатся в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

По данным на 1 января 2020 года средневзвешенная цена предложения в регионе составляла 64100 руб. за кв.м.

Рост цены совпал с сокращением объемов строящегося жилья в 2022 году. По данным ЕРЗ (со ссылкой на материалы Росстата), среднемесячный ввод жилья застройщиками за последние 12 месяцев составил 24550 кв.м. и сократился на 12,3% к аналогичному предшествующему периоду. В январе 2023 года в регионе строилось 754472 кв.м. жилья, что на 15% меньше, чем в январе 2022 года.

Антон Голицын