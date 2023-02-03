В Переславской больнице ответили на претензии прокуратуры

В Переславской центральной городской больнице не хватает 32 специалистов. Статистику в ЦГБ привели в ответ на запрос «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Переславской центральной районной больницы Фото: сайт Переславской центральной районной больницы

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», прокуратура Ярославской области направила представление в областное правительство с требованием доукомплектовать штат Переславской центральной районной больницы. Наличие вакансий в больнице признают. В ЦГБ отметили, что ожидание записи на прием в медучреждении составляет от 1 до 4 дней.

«На данный момент в Переславской центральной городской больнице нехватка 32 специалистов, 13 из них – врачи – терапевты, 7 – врачи скорой помощи. В связи со сложившейся ситуацией приём пациентов проводит заместитель главного врача Рано Травникова. Главный врач такую деятельность не ведёт в виду другой профессиональной специализации», — отметили в Переславской центральной городской больнице.

На сайте медучреждения размещен список вакансий. Помимо уже названных специалистов, больнице требуются 3 акушера-гинеколога, 2 анестезиолога-реаниматолога, рентгенолог, невролог, травматолог-ортопед, кардиолог. Есть и другие вакансии.

«Медицинская организация подает заявки на участие во всех программах, действующих на территории Ярославской области, осуществляет выплаты работникам дефицитных специальностей, активно сотрудничает с центром занятости населения, размещает информацию о вакансиях на профильных сайтах»,— говорят в больнице.

Способ решения проблемы в медучреждении видят в привлечении молодых специалистов, которые сейчас учатся в Ярославском медуниверситете по программам специалитета (38 человек) и ординатуры (5 человек). Но они еще продолжают обучение и в больнице не работают. Обучение среднего медперсонала ведется в самой ЦГБ.

Андрей Иванов