Председателя тутаевского охотобщества сняли с должности из-за расстрела лосей

Председатель тутаевского отделения Ярославского областного общества охотников и рыболовов Василий Баранов снят со своего поста из-за предновогодней охоты, которая привела к гибели 20 лосей. Решение об этом приняла конференция местного отделения общества 28 января, сообщили «Ъ-Ярославль» в общественной организации.

На конференции присутствовали 40 охотников, 39 из них проголосовали за отставку господина Баранова, один человек воздержался. Новым председателем избран Евгений Лукичев, всего на эту должность претендовали четыре кандидата.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с инициативой отставки председателя выступил совет Ярославского областного общества охотников и рыболовов вскоре после резонансной охоты 23 декабря 2022 года. Василий Баранов был ее организатором. По данным УМВД, московские охотники добыли 20 лосей при наличии 12 разрешений. В отношении Василия Баранова возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подробнее — в материале «Ъ-Ярославль» «Настреляли на передел».

Антон Голицын