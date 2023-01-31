В мэрии Ярославля сократят более четверти всех сотрудников

В аппарате мэрии Ярославля и в муниципальных учреждениях будет сокращено более 25 процентов сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Под сокращения попадет почти весь штат помощников и советников мэра Ярославля, а также два заместителя градоначальника. Сокращаемые ставки замов мэра на данный момент вакантны — их занимали покинувшие мэрию Евгений Чуркин и Максим Старшов.

Под сокращения попали работники структурных подразделений мэрии, 14 муниципальных казанных учреждений и автономного учреждения «Институт развития стратегических инициатив»

«Оптимизация коснётся 350 штатных единиц. Сотрудники, подпадающие под сокращение, получили соответствующие уведомления за два месяца до сокращения штата. С 1 апреля должности будут сокращены»,— сказала начальник управления муниципальной службы и кадров мэрии Ярославля Светлана Краевая.

Под сокращение не попали работники организаций сферы образования, культуры и спорта, а также муниципальных предприятий в сфере ЖКХ.

Сокращение муниципальных служащих в Ярославле — последний этап общей оптимизации чиновников, которую в прошлом году начал губернатор Михаил Евраев. Первые итоги областных сокращений – в материале «Ъ-Ярославль» «Сократить нельзя помиловать».

Андрей Иванов