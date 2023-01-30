Сократить нельзя помиловать

В органах исполнительной власти Ярославской области сократили 483 сотрудника в рамках объявленной губернатором Михаилом Евраевым оптимизации штатной численности. Процесс был запущен осенью 2022 года, чтобы поднять зарплаты и повысить эффективность работы чиновников. Пока что роста зарплат не произошло, напротив, на выплаты сокращенным областной бюджет потратил уже порядка 100 млн руб. Несмотря на то, что многие уволенные сразу нашли работу, оценки реформы разнятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Глава Ярославской области Михаил Евраев в октябре 2022 года поставил задачу по оптимизации штатной численности региональных и муниципальных органов власти, а также подведомственных учреждений. Тогда губернатор заявлял, что количество чиновников сократится на треть. Отвечая на запрос «Ъ-Ярославль», в региональном правительстве сообщили, что в органах исполнительной власти Ярославской области уже сократили 483 штатные единицы — 23,7% от общей численности сотрудников. Масштабное сокращение глава региона объяснил желанием не сэкономить, а повысить качество работы чиновников.

«Мы начали этот процесс, чтобы повысить эффективность работы, чтобы была достойная заработная плата, из-за которой можно будет спрашивать с чиновников. Когда мы говорим про треть, это позволяет поднять заработную плату на 50%. Без достойной заработной платы ничего не будет. Когда мы обсуждали эту проблему в полпредстве, я даже сказать ничего не успел, мне сказали, что у нас штат чиновников завышен в полтора раза к среднероссийскому. Лучше иметь компактный управленческий персонал, который получает хорошую зарплату и дает результат. А если не дает, то мы меняем человека»,— сказал глава области на пресс-конференции 24 января. Он пояснил, что заработная плата вырастет за счет увеличения премиальной части, а не оклада.

Не все сокращенные чиновники поняли, почему выбор пал именно на них.

«Были кулуарные решения на уровне руководителей среднего звена и руководствовались часто принципом «свой», «лояльный», а не профессионал, опытный работник и т.д. Заслуги и прочие достижения в расчет не принимались»,— высказал свое мнение «Ъ-Ярославль» на условиях анонимности сокращенный сотрудник правительства Ярославской области.

Зампред комитета Ярославской областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Василий Бобков серьезных изменений в работе правительстве пока не заметил, но сам испытал связанные с оптимизацией трудности.

«Ты звонишь в департамент человеку, с которым налажен контакт, с которым можно было за две минуты решить какой-то вопрос, а человека такого уже нет. И тебе приходится искать другого, или заходить через руководство. Я беспокоюсь, в первую очередь, не о чиновниках, а о жителях, с которыми они работали. Они не должны пострадать. Реформа должна идти профессионально, должны работать кадровики. Слово «чиновник», стало во многом отрицательным, но это человек, который помогает людям. И там нет каких-то денег безумных»,— пояснил господин Бобков.

Уволенный сотрудник правительства рассказал, что его бывшие коллеги боятся второй волны сокращений и берут на себя как можно больше полномочий. «Работы меньше не становится, а вот обещанного повышения зарплат так и не произошло»,— рассказал он.

В правительстве области «Ъ-Ярославль» пояснили, что ожидать повышения зарплаты чиновникам стоит по итогам первого квартала, когда сэкономленные средства можно будет распределить в виде премий. В прошлом году реформа принесла областному бюджету не экономию, а убыток — из-за выплат сокращенным. На компенсации четырехмесячного денежного содержания в 2022 году дополнительно пришлось выделить 52,3 млн руб. Еще 9,8 млн руб. составили расходы на компенсацию при расторжении договора до истечения срока предупреждения об увольнении. 35,8 млн руб. было направлено в местные бюджеты на те же цели.

В правительстве пояснили, что большинство уволенных сотрудников вышли на пенсию, трудоустроились в федеральных органах власти и коммерческих предприятиях региона. Это подтверждает и директор Северо-Центрального региона HeadHunter Ирина Котусенко. Региональные власти привлекли компанию для помощи в трудоустройстве бывших чиновников.

«В настоящее время мы не наблюдаем повышения уровня безработицы, вызванного сокращением государственных служащих. При этом можно отметить, что многие либо уже нашли работу, либо разместили резюме и находятся на этапе рассмотрения подходящих вариантов»,— пояснила госпожа Котусенко.

Сокращение четверти чиновников не вызвало коллапса в работе органов власти, рассказал «Ъ-Ярославль» один из оставшихся сотрудников на условиях анонимности. Он пояснил, что некоторые сокращенные устроились в подведомственные учреждения, где занимаются той же работой, но без статуса госслужащего. «Оставшиеся справляются с объемом работы. То есть фактически губернатор был прав. Часть людей можно было сократить безболезненно»,— рассказал «Ъ-Ярославль» сотрудник областного правительства.

Бывший губернатор, депутат Госдумы России от региона Анатолий Лисицын назвал идею оптимизации «благородной».

«Идея сама по себе благородная, потому что чиновников развелось у нас больше, чем в разумных пределах. Реальное сокращение в рамках структур администрации вполне разумно проводить, в пределах 20-30%. Главное — разумно подойти, потому что в сельских районах это будет наиболее болезненно. Там низкие зарплаты, негде трудоустроиться»,— прокомментировал экс-губернатор.

Уволенный сотрудник правительства не согласен ни с бывшим, ни с действующим губернатором.

«Сокращать такое количество людей, голосовавших за губернатора семьями, да еще в сложных экономических условиях и СВО — это не самый рациональный ход. Несомненно, последствия его будут видны уже в самое ближайшее время»,— рассказал тот же экс-сотрудник правительства.

Еще один сокращенный чиновник сообщил «Ъ-Ярославль», что мирно разошелся с руководством и никаких претензий к нему не имеет. Он отметил, что обещанные выплаты были исполнены в срок и в должном размере.

По словам Михаила Евраева, ко всем «оптимизированным» управленческим командам будут применять KPI (ключевой показатель эффективности — прим. «Ъ-Ярославль»), который будет оценивать, справляются те или иные кадры с обязанностями или нет. Тем, кто не справляется, также грозит сокращение.

«Процесс продолжается»,— пояснили в региональном правительстве.

Антон Голицын, Алла Чижова

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