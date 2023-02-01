На должность уполномоченного по правам человека в Ярославской области претендуют действующий омбудсмен Сергей Бабуркин, депутат областной думы Василий Бобков и экс-депутат Сергей Балабаев. Кандидаты рассказали «Ъ-Ярославль», почему решили участвовать в выборах и какие права ярославцев, на их взгляд, нуждаются в защите в первую очередь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Ярославская областная дума 28 января завершила прием документов для участия в выборах на должность уполномоченного по правам человека. В регионе необходимо выбрать нового омбудсмена в связи с тем, что срок полномочий действующего уполномоченного Сергея Бабуркина завершится в апреле. Как сообщил «Ъ-Ярославль» господин Бабуркин, он хотел бы продолжить работу, начатую в качестве уполномоченного в 2013 году.

«Я дал согласие на выдвижение моей кандидатуры, оно было подписано 40 депутатами Ярославской областной думы (всего в думе на данный момент 49 депутатов — прим. «Ъ-Ярославль»). Если будет принято положительное решение, я готов продолжать работу в качестве регионального уполномоченного. Мне довелось с нуля создавать этот институт государственной правозащиты в Ярославской области. Мы при поддержке правительства, депутатов создали действительно эффективно действующий институт. И на протяжении всех этих лет эта работа велась, постепенно развивался, укреплялся этот институт, обеспечивал защиту прав граждан, восстанавливал нарушенные права. Я намерен в случае положительного решения продолжать работу и по укреплению института уполномоченного, и по решению проблем в сфере прав и свобод человека. Мы завершили создание сети общественных приемных уполномоченного по правам человека в Ярославской области. В каждом районе области есть эти приемные. Сейчас стоит говорить об объединении всех усилий с привлечением институтов государства и гражданского общества в рамках единой региональной стратегии обеспечения прав и свобод человека»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Сергей Бабуркин.

Господин Бабуркин самый старший из трех кандидатов, ему 68 лет.

На пост уполномоченного претендует и депутат облдумы, заместитель председателя комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления 50-летний Василий Бобков. Господин Бобков положительно оценивает сделанное господином Бабуркиным и намерен, в случае победы, продолжить его политику.

«Я давно занимаюсь этими вопросами, учитывая мою службу на протяжении 30 лет. Работал в МВД, в территориальной администрации, сейчас в депутатском корпусе везде задача номер один помогать людям. И сейчас я вижу новый вектор, который необходимо продвигать и усиливать, — это защита прав военнослужащих, в том числе мобилизованных и добровольцев, их семей. Также защита прав осужденных добровольцев, которые сейчас воюют. С учетом ситуации надо работать в этом направлении, чтобы ни одна семья военнослужащих ни в чем не нуждалась, чтобы наши мобилизованные ребята, добровольцы могли обратиться, и мы со своей стороны должны незамедлительно им помочь. Сейчас есть такие приоритеты. Если Сергей Бабуркин останется, то он этот момент тоже понимает, и я готов ему помогать. Если стану я, то сформированная Сергеем Бабуркиным платформа, достойная и правильная, будет сохранена»,— пояснил «Ъ-Ярославль» причины выдвижения Василий Бобков.

Депутат Ярославской областной думы 6-го созыва (сейчас действует 7-й созыв — прим. «Ъ-Ярославль») 51-летний Сергей Балабаев хотел бы в качестве уполномоченного обратить внимание на другие проблемы, существующие в Ярославской области. В качестве таковых он назвал трудности в получении плановой медицинской помощи, обеспечение детей-сирот, молодых и многодетных семей жильем, проблемы экологии, право на доступ к правосудию и на труд, право на социальное обеспечение и права человека в местах принудительного содержания. Целью своего выдвижения господин Балабаев назвал «обеспечение дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека».

«Я исхожу из того, что быть уполномоченным по правам человека в Ярославской области — это огромная честь и ответственность. Я готов отдать все силы и возможности ради служения интересам жителей Ярославской области, обеспечения и защиты их прав и свобод. Ярославская областная дума, принимая решение об избрании, дополняет существующие у граждан средства защиты прав и свобод человека и гражданина. Давайте будем считать победой отсутствие через 2-3 года жалоб на нарушение прав и свобод различными органами власти на территории нашей области»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Балабаев.

Руководитель социологического центра «Хи-Квадрат» Евгений Голубев полагает, что фаворитом кампании является действующий омбудсмен.

«Я думаю, что избран будет Сергей Бабуркин. Он в целом неплохо справляется со своими обязанностями и очень многие депутаты это знают и ценят. Мне представляется, что кандидатуры Бобкова и Балабаева были выдвинуты для создания ощущения конкурентности процедуры выборов. Насколько я знаю, нынешнее положение и Бобкова, и Балабаева вполне устраивает, и, я думаю, они сами понимают, что шансов на избрание у них немного. У Бобкова, конечно, в сентябре выборы в областную думу. Но его ценят и помнят избиратели в его округе, и, я думаю, он должен переизбраться. Да и Балабаев также может рискнуть и попробовать свой очередной шанс избраться в своем округе во Фрунзенском районе Ярославля. Там его также помнят избиратели. Так что лишние упоминания в СМИ ни Бобкову, ни Балабаеву никогда не помешают. В этой ситуации никто не проиграет»,— высказал мнение господин Голубев.

Сейчас кандидатуры выставлены на обсуждение, в течение двух недель свое мнение о них смогут высказать общественные организации. Затем список кандидатов будет представлен на согласование федеральному уполномоченному. После прохождения всех этих процедур депутаты облдумы выберут нового уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Алла Чижова