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В Ярославле возбудили уголовное дело из-за некачественного школьного питания

В Ярославле возбудили уголовное дело на поставщика детского питания в школы. Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Фото: Ъ-Ярославль

Фото: Ъ-Ярославль

Уголовное дело возбуждено в связи с оказанием поставщиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Нарушение выявила проверка прокуратуры.

«В ходе проверок в деятельности одного из организаторов питания выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при приготовлении продукции в производственном цехе, ее транспортировке и раздаче в ряде школ, что привело к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья детей»,— отметили в прокуратуре Ярославской области.

По иску прокуратуры деятельность производственной базы приостановлена судом, а по материалам проверки следственным управлением СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело.

Вопрос организации школьного питания в Ярославле остается на постоянном контроле региональной прокуратуры. В отношении должностных лиц организаторов питания возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях.

Андрей Иванов

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