Настреляли на передел

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в письме губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву поднял вопрос об изъятии Тутаевского охотничьего хозяйства у местного общества охотников. Эта инициатива появилась после того, как в конце декабря 2022 года в Тутаевском районе московские охотники застрелили 20 лосей при разрешении на добычу 12 животных, а в отношении главы отделения охотрыбловобщества Василия Баранова возбудили уголовное дело. Господин Баранов помещен под домашний арест, местные охотники сняли с него полномочия председателя. Спикер ярославской облдумы обеспокоен, что ситуация может привести к переделу охотничьих угодий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Массовый отстрел лосей произошел в Тутаевском охотхозяйстве около деревни Попадино 23 декабря 2022 года. Управляет хозяйством районное отделение областного общества охотников и рыболовов, которое является отдельным юридическим лицом. Его председатель, 73-летний Василий Баранов был организатором охоты, которая проводилась за деньги загонным способом: загонщики гонят зверя на охотника, а те стреляют, как правило, со специально оборудованных вышек. Сам факт охоты был легальным, но количество добытых зверей превысило нормы.

«В одном загоне, при участии московских охотников в количестве девяти человек был допущен перестрел восьми голов лосей (всего добыто 20 голов, а закрыто 12 разрешений). Стащив добытых лосей в одно место, в течении полутора часов, охотники занимались фотосессией, как ни в чем не бывало. О случившемся не были поставлены в известность представители надзорного органа и Яроблохотрыболовобщества»,— описывает ситуацию постановление совета Ярославского областного общества охотников и рыболовов.

Факт нарушения закона вскрыл охотинспектор областного департамента природопользования, который прибыл на место и вызвал полицию.

«У организатора на момент проверки имелось четыре разрешения на добычу лосей, по которым были заполнены сведения о добыче животных. А также несколько разрешений на добычу, по которым сведения о добыче животных не были заполнены»,— отметил на заседании аграрного комитета облдумы 31 января начальник отдела охраны и использования животного мира департамента природопользования Владимир Сафонов.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с использованием служебного положения с причинением особо крупного ущерба), впоследствии его забрал в свое ведение СК. Тутаевский районный суд избрал меру пресечения председателю тутаевского охотобщества в виде домашнего ареста.

Знакомый с ситуацией главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков предложил свою версию событий. «Председатель не ожидал, что такое количество лося сконцентрируется в одном месте. У него было шесть лицензий, провел инструктаж, сказал: "стреляйте". Он не думал, что столько настреляют. Лоси побежали, охотники начали стрелять: мы за все платим, у нас есть деньги! Охотники очень хорошие, сильные. Из председателя сделали крайнего, этого дедушки 73-х лет. Он что, должен был под пули рвануть? Он дождался окончания. Лосей свезли в одно место. Дальше, как я понимаю, он начал искать лицензии, звонить другим бригадам, чтобы все было по закону, по разрешению. И так прошло полтора часа, пока приехали эти проверяющие»,— предположил Валерий Кузенков, отметив, что организатор охоты должен был сразу вызвать органы госохотнадзора и сообщить о перестреле.

Глава областного общества охотников Анатолий Дурандин полагает, что «при самых смягчающих обстоятельствах председатель виноват в любом случае».

Об этом он рассказал в интервью местным СМИ вскоре после происшествия. Сейчас господин Дурандин отказывается общаться со средствами массовой информации и не ответил на звонки «Ъ-Ярославль». По данным телеканала «Первый Ярославский», у него прошел обыск в рамках дела о тутаевской охоте.

28 декабря совет Ярославского областного общества охотников и рыболовов осудил действия председателя тутаевского отделения Василия Баранова, постановил лишить его премий и почетных званий, а также поставил вопрос о лишении его полномочий. 28 января конференция тутаевского отделения общества отправила господина Баранова в отставку. За это проголосовали 39 из 40 присутствовавших охотников, 1 воздержался, рассказал «Ъ-Ярославль» новый председатель Евгений Лукичев. Господин Лукичев отказался оценивать охоту у Попадино, пояснив, что виновность экс-председателя может установить только суд.

Резонанс дело получило после сообщения ВКонтакте главного редактора «Охоты» Валерия Кузенкова. «Я думал мы добьем лосей в России лет за пять... Видимо я ошибаюсь. Это случится раньше»,— оценил произошедшее господин Кузенков. Вслед за ним на ситуацию отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, назвавший произошедшее «кровавой бойней». Политик выложил в своем телеграм-канале фото охотничьих билетов возможных участников охоты, призвав «деанонимизировать» их.

В региональном правительстве угрозы популяции лосей из-за добычи 20 голов не видят. «Согласно данным государственного охотхозяйственного мониторинга учетная численность лосей в Ярославской области составляет более 38 тыс. особей»,— написала в ответе зоозащитникам зампред регионального правительства Марина Кашина.

Главный редактор «Охоты» Валерий Кузенков пояснил «Ъ-Ярославль», что дело в принципе: если правила будут нарушаться везде, ситуация выйдет из-под контроля.

«Все хотят охотиться на лосей: большой зверь, много мяса, можно колбасы сделать. Люди хотят охотиться, а разрешений нет, сегодня охота на лося от 60 до 150 тыс. руб., это дорого. К тому же конец сезона, все лицензии должны быть закрыты, и тут одна бригада отстреливает 20 голов, а люди не могут получить лося! Это вызвало огромный резонанс. Охотничья этика тут нарушена полностью. Мы ездим на охоту, покупаем одного лося на 12 человек, можем иногда двух выкупить. Зачем такое количество стрелять? Это надо у бригады спрашивать»,— сказал «Ъ-Ярославль» Валерий Кузенков.

В историю с тутаевской охотой неожиданно вмешался министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. В письме губернатору Михаилу Евраеву министр поднял вопрос об изъятии Тутаевского охотничьего хозяйства у местного общества охотников. О письме сообщил начальник отдела охраны и использования животного мира департамента природопользования Владимир Сафонов.

В этом случае территория хозяйства должна перейти в статус так называемых общедоступных угодий. Сейчас таких территорий для охоты в регионе меньше, чем положено по федеральному законодательству (15% вместо 20%). Остальные территории распределены между 44 охотпользователями, договоры аренды заключены на 49 лет.

В социальных сетях тутаевские охотники опасаются передела. Они предположили, что затем охотничьи угодья могут быть переданы частным охотхозяйствам, а местные жители останутся ни с чем. Их беспокойство разделяет и председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий (сам охотник с более чем 40-летним стажем).

«Интерес был всегда к охотничьим угодьям, в том числе и в Тутаевском районе. Если посмотреть, как освещаются эти события в публичном пространстве, то, похоже, есть интересанты, которые хотят воспользоваться ситуацией в своих целях. Происходит смещение фокуса с произошедшего на всю систему организации охотничьего хозяйства»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Боровицкий.

Главный редактор журнала «Охота» говорит, что Ярославская область одна из лучших в стране по популяции лося. Господин Кузенков не исключает, что ситуация могла быть спланированной провокацией.

«Если передел, то тогда это некая подстава: приехала бригада, знали, что она такая, кто-то куда-то слил информацию... Я не хочу в это лезть. Запросто могли кому-то эти угодья понравиться. Но в этом должно разбираться следствие. Изъятие угодий – это неправильно. Председатель накосячил, при чем здесь остальные члены, жители района? Это же общественная организация. Сейчас у них отнимут угодья, сделают общедоступными. Они обозлятся, перебьют последнее, и там вообще никакого лося не будет. А это стратегический запас мяса нашей страны. Нельзя изымать угодья, люди ни при чем»,— высказал свое мнение главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.

Областной департамент природопользования к работе тутаевского отделения охотничьего общества относится скептически. Начальник отдела охраны и использования животного мира Владимир Сафонов рассказал, что и раньше к тутаевцам были претензии.

«В ходе проведения рейдовых мероприятий в ноябре-декабре прошлого года выявлялись факты несвоевременного закрытия разрешения на добычу егерями, которые были ответственны за проведение коллективных охот»,— рассказал чиновник на заседании аграрного комитета 31 января.

На заседании комитета облдумы господин Сафонов заявил, что передача тутаевских угодий в частные руки невозможна из-за нехватки общедоступных территорий. Между тем он высказался против изменения статус-кво из-за опасения роста браконьерства. Депутаты областной думы также не желают передела. Они рекомендовали областному обществу охотников и рыболовов оставить за собой Тутаевское и Чебаковское охотничьи хозяйства, взяв их под прямое управление.

По словам председателя облдумы Михаила Боровицкого, существующее в регионе распределение охотничьих угодий оптимально, менять его из-за одного резонансного случая не стоит. Несмотря на произошедшее, господин Боровицкий убежден, что порядок в охотхозяйствах может гарантировать только общество охотников, «людей, которые живут в этой местности».

Антон Голицын