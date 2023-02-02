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Прокуратура требует от ярославского правительства набрать врачей в районную больницу

Прокуратура Ярославской области внесла представление заместителю председателя ярославского правительства с требованием доукомплектовать штат Переславской центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Прокуратура провела проверку в Переславской ЦРБ и выявила серьезные проблемы со штатом в медучреждении.

«Установлено, что в лечебном учреждении имеются вакансии медицинского персонала, включая терапевтов, кардиолога, психотерапевта, неонатолога, эндокринолога, что влечет нарушение прав пациентов на своевременное оказание медицинской помощи»,— пояснили в прокуратуре Ярославской области.

В ведомстве считают недостаточными меры, которые руководство больницы и департамент здравоохранения предпринимают по приглашению новых специалистов. Зампреду ярославского правительства Ларисе Андреевой, которая курирует здравоохранение, внесено представление об устранении нарушений. Вопрос остается на контроле прокуратуры Ярославской области.

Андрей Иванов

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