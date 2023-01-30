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В Ярославле с поймы Которосли снимают статус памятника природы

В Ярославле планируется упразднить памятник природы «Парк в пойме реки Которосль». Парк охватывает прибрежную территорию Которосли от Стрелки до автомобильного моста на Московском проспекте, включая Даманский остров, Подзеленье и городской пляж. Объявлены общественные обсуждения проекта постановления правительства региона «О реорганизации памятника природы…».

Фото: Антон Голицын

Фото: Антон Голицын

Сейчас парк имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). Проект постановления предполагает его перевод в статус туристско-рекреационной местности. ГБУ Ярославской области «Центр охраны окружающей среды» выполнило оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по реорганизации ООПТ. Как сказано в документе, территория из-за высокой антропогенной нагрузки утратила характеристики памятника природы.

«Действующий режим особой охраны не позволяет удовлетворять возрастающие культурно-эстетические потребности населения по причине необходимости благоустройства данной территории. Благоустройство парка невозможно ввиду действующего строгого режима особой охраны памятника природы. Целесообразным будет изменение категории ООПТ памятник природы на категорию — туристско-рекреационная местность, без изменения границ»,— говорится в материалах ОВОС.

Статус ООПТ запрещает большинство видов хозяйственной деятельности. Между тем в пойме Которосли находятся парк аттракционов, «Детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», инспекция ГИМС, яхт-клуб, пейнтбольный клуб, автостоянка, дорога, картодром. В 2022 году руководство МУП «Дирекция парков» было привлечено к административной ответственности за работу на территории ООПТ.

«Настоящий проект постановления своей задачей ставит устранить несоответствие действующего режима особой охраны памятника природы и исторически сложившегося и давно существующего фактического использования рассматриваемой городской территории»,— сказано в материалах ОВОС.

После реорганизации памятника природы возможно будет рекреационное обустройство территории некапитальными объектами, оборудование мест отдыха и питания, в том числе пикниковых площадок с кострищами и мангалами, возведение причальных сооружений, обустройство пешеходных дорожек, размещение цветников, скульптур и иных малых архитектурных форм вдоль троп и пешеходных дорожек, монтаж освещения вдоль прогулочных дорожек. В материалах ОВОС говорится, что конкретных планов благоустройства пока нет.

Заказчиком ОВОС и проекта постановления выступило МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Общественные обсуждения пройдут с 1 по 13 февраля на сайте мэрии Ярославля.

Антон Голицын

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