Reuters: Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине на $2,2 млрд

Минобороны США объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине, на этот раз на $2,175 млрд. В ее рамках Киев получит две системы ПВО Hawk, а также высокоточные управляемые ракеты, сообщает Reuters.

«Пакет помощи Украине включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны, обычные ракеты и ракеты большой дальности»,— заявил официальный представитель военного ведомства.

MIM-23 HAWK — войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности. Предназначен для поражения целей на дальности от 1,5 до 35 км и на высоте от 60 тыс. до 18 тыс. м.

20 января в Пентагоне пообещали поставки Киеву ЗРК NASAMS, в целом США выделили Украине более $27,4 млрд на помощь в области безопасности.

Ранее Германия объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2, а также предоставила Киеву лицензию на экспорт танков Leopard 1. США поставят Украине танки Abrams, а Франция передаст легкие танки AMX-10. Сейчас обсуждается возможность поставок Украине истребителей, в том числе F-16.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова