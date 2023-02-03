Что происходит после ввода войск России на Украину. День 345-й

ВСУ нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты, никто не пострадал. Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие полгода критическими для военного конфликта вокруг Украины. Владимир Зеленский сообщил о заседании ставки верховного главнокомандующего «для особо значимого разговора». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:22. Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан, в перечень включено около 500 объектов. Об этом написал спикер Госсовета Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

11:09. Медведев оценил общие потери Украины от столкновения с Россией в $830 — 850 млрд.

11:03. Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении Пригожину в посягательстве на территориальную целостность.

10:50. В Астрахани создан центр боевой подготовки для желающих стать добровольцами в СВО — власти региона.

10:36. Прокурор окружного суда в Нью-Йорке Пол Гардеф постановил конфисковать у российского бизнесмена и владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева $5,4 млн на его счете в банке США, сообщил Reuters. Средства могут пойти на помощь Украине.

10:36. Объем поставляемого «Газпромом» сегодня, 3 февраля, через Украину газа составил 30,7 млн куб. м. Накануне заявка на транзит российского газа составляла 29,3 млн куб. м. Таким образом, за прошедшие сутки поставки топлива через украинскую территорию выросли на 4,8%.

10:29. Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признался, что в январе прошлого года с трудом мог ответить на вопрос Киева о готовности Евросоюза оказывать военную помощь — Der Standard.

10:08. Дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут стать частью нового пакета помощи Киеву от США, не будут развернуты на Украине в ближайшее время, первые поставки займут около девяти месяцев, передает агентство Bloomberg.

10:05. Минобороны сообщило, что зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

10:04. В результате теракта в Энергодаре, по предварительным данным, погиб сотрудник полиции, сообщает ГУМВД по Запорожской области.

9:35. Власти Херсонской области намерены расширить до 30 км действующую 15-километровую зону от линии боевого соприкосновения, откуда была объявлена эвакуация жителей из-за обстрелов, сообщила ТАСС и. о. министра труда и социальной политики региона Алла Бархатнова.

9:34. Британская сеть люксовой одежды Paul Smith объявила о прекращении работы в России. Компания прекратила поставки товаров в страну и расторгла договор с российским партнером по франчайзингу. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

8:50. МВФ и Киев нацелены согласовать новый пакет помощи на сумму от $14 до 16 млрд к весне, пишет Financial Times.

8:49. В Энергодаре произошел теракт — подорван автомобиль, в результате взрыва, по предварительным данным, погиб один человек, приводит слова Рогова «РИА Новости».

8:44. В Энергодаре прозвучал громкий взрыв, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:20. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что США следует умерить поставки оружия Украине и вести переговоры о мире.

8:20. В МИД Франции заявили, что НАТО не ведет войну с Россией.

8:19. Владимир Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон об усилении ответственности военных.

8:19. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил об отсутствии намерения у России возвращаться в Совет Европы.