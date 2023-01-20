Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пентагон сообщил о дополнительных поставках Украине комплексов NASAMS

Зенитный ракетный комплекс NASAMS войдет в новый пакет военной помощи Украине на $2,5 млрд, сообщили в Пентагоне. В октябре 2022 года Соединенные Штаты поставили два таких комплекса ВСУ. Эти комплексы вооружены ракетами AMRAAM AIM-120 класса «воздух — воздух».

«Наш новый пакет способствует усилению возможностей Украины по обеспечению противовоздушной обороны, чтобы она смогла защитить свои города и небо. В него входят новые зенитно-ракетные комплексы National Advanced и восемь систем ПВО Avenger»,— сказал господин Остин в ходе совещания контактной группы Пентагона по поддержке Украины.

Также в пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 бронетранспортера MRAP и 350 военных грузовых фургонов Humvees.

Ллойд Остин отметил, что поддержку Украине осуществляет не только Вашингтон, но большинство европейских стран. В частности, он напомнил, что Германия поставит Киеву систему ПВО Patriot и БМП Marder, Франция — легкие танки AMX-10. Господин Остин также поблагодарил европейских лидеров за решение обучать военнослужащих Украины.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $27,4 млрд на помощь в области безопасности. 16 января украинские военнослужащие прибыли в США для обучения применению Patriot. 13 января пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик сообщил, что на следующей неделе США начнет обучать украинских военных применению американских БМП Bradley.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...