Пентагон сообщил о дополнительных поставках Украине комплексов NASAMS

Зенитный ракетный комплекс NASAMS войдет в новый пакет военной помощи Украине на $2,5 млрд, сообщили в Пентагоне. В октябре 2022 года Соединенные Штаты поставили два таких комплекса ВСУ. Эти комплексы вооружены ракетами AMRAAM AIM-120 класса «воздух — воздух».

«Наш новый пакет способствует усилению возможностей Украины по обеспечению противовоздушной обороны, чтобы она смогла защитить свои города и небо. В него входят новые зенитно-ракетные комплексы National Advanced и восемь систем ПВО Avenger»,— сказал господин Остин в ходе совещания контактной группы Пентагона по поддержке Украины.

Также в пакет вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 бронетранспортера MRAP и 350 военных грузовых фургонов Humvees.

Ллойд Остин отметил, что поддержку Украине осуществляет не только Вашингтон, но большинство европейских стран. В частности, он напомнил, что Германия поставит Киеву систему ПВО Patriot и БМП Marder, Франция — легкие танки AMX-10. Господин Остин также поблагодарил европейских лидеров за решение обучать военнослужащих Украины.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $27,4 млрд на помощь в области безопасности. 16 января украинские военнослужащие прибыли в США для обучения применению Patriot. 13 января пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик сообщил, что на следующей неделе США начнет обучать украинских военных применению американских БМП Bradley.