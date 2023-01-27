Abrams не сразу строились

Поставок танков Abrams Украине придется ждать долгие месяцы. Это признали в пятницу в Белом доме. К такому же выводу ранее пришли американские СМИ, основываясь на беседах с чиновниками США, знакомыми с деталями принятого на этой неделе президентом Джо Байденом решения. Де-факто речь может идти о многоходовой комбинации, главные цели которой — склонить Германию к поставкам Киеву своих танков Leopard, а также продемонстрировать единство Запада.

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Фото: Kacper Pempel / Reuters Танк Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters

О том, что поставка танков Abrams Украине займет «много месяцев», заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, украинская армия, вероятно, «в относительно кратчайшее время» получит от ФРГ и европейских союзников танки Leopard, которыми сможет воспользоваться уже «весной и летом». «Американским танкам Abrams понадобится больше времени, потребуется намного больше месяцев»,— добавил господин Кирби в эфире CNN. И даже не стал давать обещание, что танки прибудут до конца 2023 года.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что решение США предоставить Украине 31 танк Abrams имеет в значительной степени декларативный характер: оно призвано показать единство Запада в вопросе защиты Украины. Сами же поставки в лучшем случае будут осуществлены через месяцы, если не через годы. Такое мнение, основываясь на разговорах с американскими чиновниками, высказали издание Politico и агентство Reuters.

В частности, Politico со ссылкой на свои источники разъяснило, что Соединенные Штаты планируют предоставить Украине не уже выпущенные танки Abrams из своих запасов, а их более новую конфигурацию M1A2.

При этом, по словам трех собеседников издания, поставки не могут включать в себя засекреченные инновационные технологии, которые используются в новой версии — например, уникальную броню, оптику, тепловизор, элементы управления, систему обмена информацией в режиме реального времени. Эти наработки запрещены к экспорту, поэтому США убирают их из машин, идущих в другие страны.

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Производитель — General Dynamics — не строит танки с нуля, а использует уже готовые корпусы, куда добавляется начинка в зависимости от комплектации. Но и это процесс небыстрый. Завод может производить дюжину танков в месяц. Однако производственная линия сейчас полностью загружена заказами Тайваня и Польши. Варшава ждет 250 танков, поставки должны начаться в 2025 году. В случае с Тайванем речь идет о 108 M1A2 в 2024 году. Впрочем, нельзя полностью исключать того, что вначале будут произведены машины для Киева — для этого должно быть принято соответствующее политическое решение.

При этом американские СМИ отмечают, что M1A2 — одни из самых совершенных танков в мире — сложны в эксплуатации и к тому же потребляют почти в два раза больше топлива, чем аналоги похожего размера.

Это будет «гигантской головной болью» для украинских вооруженных сил, утверждает Forbes. «Abrams дороги и сложны в обслуживании. Они работают на реактивном топливе. И их сложно эксплуатировать»,— соглашается Reuters. Многие сотрудники Пентагона не раз говорили об этом, высказываясь против поставок. И именно из-за этих проблем администрация Джо Байдена настаивала на поставках танков Leopard немецкого производства, которые легче обслуживать.

Однако в итоге Джо Байден принял решение поставлять и американские боевые машины, что, со слов высокопоставленных чиновников в Вашингтоне, было вызвано необходимостью продемонстрировать единство среди союзников. Решение «во многом свидетельствует о единстве и решимости внутри международного сообщества поддержать Украину»,— подтвердил в ходе телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный представитель американской администрации, выступавший на условиях анонимности.

По данным Reuters, министр обороны США Ллойд Остин посетил на днях Берлин именно для того, чтобы убедить нового министра обороны Германии Бориса Писториуса в необходимости поставок Киеву танков Leopard. Но поездка главы Пентагона, которая включала в себя участие в министерской встрече на авиабазе Рамштайн (см. “Ъ” от 21 января), не привела к прорыву и вызвала разочарование у американских официальных лиц. Германия не хотела действовать в одиночку и ждала похожих шагов от США. В итоге о поставках объявили и в Берлине, и в Вашингтоне (см. “Ъ” от 26 января).

«Это важный шаг на пути к победе»,— написал тогда в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил о том, что подобные поставки техники и вооружений Киеву лишь увеличивают «степень напряженности ситуации». А посол РФ в США Анатолий Антонов на днях заверил: «Американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники».

Екатерина Мур, Вашингтон