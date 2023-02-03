Германия одобрила поставки устаревших танков Leopard 1 на Украину

Правительство Германии предоставило лицензию Украине на экспорт танков Leopard 1 из арсенала Минобороны страны, сообщил Deutsche Welle (признан иностранным агентом). Сколько танков поставят на Украину, пока неизвестно. Ранее Sueddeutsche Zeitung сообщала, что Германия рассматривает возможность передачи Украине 88 таких танков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Leopard 1

Фото: Benjamin Westhoff/File Photo, Reuters Leopard 1

Фото: Benjamin Westhoff/File Photo, Reuters

Поставки Leopard 1 Украине подтвердил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт. Как пишет Deutsche Welle (издание признано иностранным агентом в России), господин Хебестрайт не сообщил каких-либо подробностей передачи танков.

Leopard 1 — основной танк ФРГ до 1980-х годов и первый послевоенный танк немецкого производства. Производился с 1965 до 1984 года. В 2010-м был окончательно заменен танком Leopard 2.

По информации Sueddeutsche Zeitung, правительство Германии рассматривает возможность передачи устаревших Leopard 1 из арсеналов Минобороны после их ремонта. По словам источника издания, Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft готовы починить десятки танков этого типа, если Украина согласится выкупить их за €100 млн.

Как писало издание, Германия также вела переговоры об обратном выкупе 15 зенитных установок Gepard у Катара для их дальнейшей передачи Киеву. Ранее Катар закупил это вооружение у Германии для обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу 2022 года.

На прошлой неделе Германия объявила о поставках на Украину танков 14 Leopard 2, а также разрешила другим странам их реэкспорт ВСУ. По информации Financial Times, на следующей неделе украинские военнослужащие начнут тренировки по использованию немецких танков. По оценке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, всего ВСУ получат до 140 современных западных танков в качестве первой волны помощи.

Что происходит на 345-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко