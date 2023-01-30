Польша пообещала передать Украине истребители F-16 только в координации с НАТО

Польша готова передать Украине свои истребители F-16 только в «полной координации» со странами НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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«Как это было несколько месяцев назад в контексте ''МиГов'', так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Власти Украины рассчитывают получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. По данным Politico, американские чиновники добиваются передачи Киеву истребителей F-16. В ВСУ говорили, что им нужно около 180 истребителей. Германия исключает поставку истребителей. Великобритания, по данным The Telegraph, может передать самолеты в случае вывода российских войск. Аналогично Польша говорила о координации с союзниками поставок танков.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер