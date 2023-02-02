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Коммерсантъ FM
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Боррель исключил поставку боевых самолетов Украине из-за разногласий в ЕС

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поставки истребителей на Украину не стоят на повестке дня. По его словам, вопрос о поставке Украине боевых самолетов привел к серьезным разногласиям среди стран-членов Евросоюза.

«Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов добиться этого — не занимать позиций, которые могут поставить его под угрозу»,— сказал он на брифинге в Брюсселе.

26 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что помимо танков он рассчитывает на поставки западными союзниками ракет большой дальности, артиллерии, а также самолетов. Спикер украинских воздушных сил говорил, что Украине нужно около 180 истребителей.

Поставки Украине боевых самолетов допускали власти Франции, Нидерландов и Словакии. Германия и Великобритания отказались обсуждать этот вопрос. Президент США Джо Байден говорил, что не рассматривает поставки авиации Украине.

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объяснял, отказ поставлять самолеты опасениями стать стороной конфликта. По его словам, есть большая разница между поставками танков и истребителей.

Анастасия Ларина

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