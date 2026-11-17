Politico: Каллас отстранили от переговоров по Украине за критику Трампа
Главу евродипломатии Каю Каллас исключили из делегации на переговорах по Украине из-за критики в адрес президента США Дональда Трампа и его администрации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
После нескольких недель споров лидеры ЕС договорились, что Европу на переговорах по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября будут представлять советники по национальной безопасности Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также представители Еврокомиссии и Евросовета, пишет Politico. Кая Каллас в состав этой группы не вошла.
Другие собеседники Politico объясняют отстранение Каи Каллас тем, что переговорная группа сформирована из чиновников, непосредственно подчиняющихся главам государств и правительств.
Сама Кая Каллас заявила, что именно она отвечает за внешнюю политику и безопасность объединения, и выразила готовность участвовать в переговорах. Сейчас она пытается добиться влияния на их повестку: вместе с главами МИД стран ЕС готовит перечень требований к России и условий, которые европейцы хотели бы включить в будущие договоренности.