После нескольких недель споров лидеры ЕС договорились, что Европу на переговорах по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября будут представлять советники по национальной безопасности Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также представители Еврокомиссии и Евросовета, пишет Politico. Кая Каллас в состав этой группы не вошла.