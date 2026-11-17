Докатались до торгов
Что ждет сервис Porsche в России после решения суда
Российские структуры Porsche могут продать с молотка из-за долгов Volkswagen. Арбитражный суд Москвы включил в конкурсную массу доли в двух компаниях: «Порше Руссланд» и «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд». На их балансе числятся недвижимость и денежные средства. Головной немецкий концерн изначально выступал против внесения этих активов в конкурсную массу, пишет “Ъ”.
Основным аргументом было, что Volkswagen принадлежит только 75% акций группы Porsche, а уже она владеет российскими «дочками». Следовательно, должник не может напрямую распоряжаться этим бизнесом. Однако суд пришел к выводу, что у Volkswagen была возможность определять деятельность компании и ее дочерних обществ. Такое решение довольно экзотическое для российской судебной практики, отметил управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:
«Всем известно, что активы «Порше Руссланд» принадлежат группе должника, что с ней принимаются все решения. Поэтому суд позволил себе принять решение на основе принципа прокалывания корпоративной вуали.
Этот метод является достаточно инновационным для российской судебной системы — он неформальный.
По сути, суд сослался на то, что уже давно сформирована практика прокалывания такой вуали, когда речь идет о группе лиц и фактическом контролируемом лице, о соответствующем способе доказывания этого. Соответственно, суд посчитал, что, несмотря на наличие формальных препятствий, фактических доказательств достаточно для того, чтобы включить активы «Порше Руссланд» в конкурсную массу должника.
Конечно, здесь вопрос будет о продаже дилерского центра на Ленинградском шоссе — достаточно крупного, более 3 тыс. кв. м. «Порше Руссланд» осуществляла деятельность с 2022 года по торговле подержанными авто и, собственно говоря, по сервисному обслуживанию. Вполне возможно, что у компании имеются какие-то денежные средства на счетах. В настоящее время основным кредитором является АО «Камея», которое в свое время приобрело право требования к должнику у российского завода.
Кредитор не имеет права по своему усмотрению забрать себе актив из конкурсной массы. Вначале этот актив должен быть реализован с торгов. Если торги будут признаны несостоявшимися, если этот актив с торгов никто не приобретет, тогда кредитор по своему решению может оставить этот актив за собой».
Активы Porsche может купить кто-то из игроков дилерского бизнеса. А вот кредитор Volkswagen, компания «Камея», вряд ли заинтересован в этом лоте, считают источники “Ъ” на авторынке.
По мнению собеседника издания, без поддержки центрального офиса, тем более в условиях санкций, такой бизнес ничем не отличается от любого серого гаражного сервиса.
Владельцам же автомобилей Porsche ничего не остается, кроме как обслуживаться в неофициальных мастерских. Впрочем, в Москве и области есть вполне качественные сервисы, которые специализируются на премиальном сегменте, говорит эксперт по автомобилям с пробегом Артур Брума:
«Не так много владельцев Porsche после окончания гарантийного срока ездило к официальным дилерам, потому что все-таки это достаточно высокая цена нормо-часа. Как следствие, помимо официальных дилеров, у нас всегда были клубные и около клубные сервисы, которые занимались теми же автомобилями, что и официалы, но зачастую делая это на более качественном уровне за счет энтузиазма, большей погруженности в процесс и работы на репутацию, обратную связь.
Я думаю, что проблем никаких по большому счету быть не должно. Возможно, вырастет логистическое плечо в плане доставки запчастей, и они станут еще менее доступными в плане цены, но все решаемо».
Российская компания Volkswagen обанкротилась в 2019 году из-за разрыва соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде. Долг концерна оценивается в 17 млрд руб. Сейчас «Камея» и конкурсный управляющий Volkswagen оспаривают сделки по продаже российских активов концерна, включая автозавод в Калуге.