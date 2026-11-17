Конечно, здесь вопрос будет о продаже дилерского центра на Ленинградском шоссе — достаточно крупного, более 3 тыс. кв. м. «Порше Руссланд» осуществляла деятельность с 2022 года по торговле подержанными авто и, собственно говоря, по сервисному обслуживанию. Вполне возможно, что у компании имеются какие-то денежные средства на счетах. В настоящее время основным кредитором является АО «Камея», которое в свое время приобрело право требования к должнику у российского завода.