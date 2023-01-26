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Коммерсантъ FM
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Зеленский заявил, что ждет поставок на Украину ракет и самолетов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна, помимо танков, рассчитывает на поставки от западных союзников ракет большой дальности, артиллерии и самолетов.

«Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Нужно запустить поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас»,— сказано в заявлении господина Зеленского на сайте его офиса.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил Reuters, что Киев теперь будет настаивать на приобретении западных истребителей четвертого поколения, таких как американский F-16. Ранее о готовящихся поставках на Украину этих самолетов говорил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

25 января о предстоящей отправке танков на Украину объявили Германия и США. Таким образом, они дали зеленый свет странам, которые теперь могут поставить Киеву танки Leopard. На это требовалось разрешение страны-производителя Германии, которая не хотела передавать тяжелую технику Украине, пока это не сделают США.

Подробнее о военной помощи Запада — в материале «Ъ» «Танк точно».

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