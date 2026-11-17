Таким образом, последствия кибератак могут сказываться на финансовых результатах бизнеса еще долгое время после того, как технические проблемы устранены. А это значит, что при оценке потенциального ущерба от кибератаки важно учитывать не только стоимость простоя и расходы на восстановление инфраструктуры. Даже после нормализации деятельности компания может продолжать терять клиентов и партнеров, сталкиваться с расторжением контрактов и ростом затрат на привлечение новых покупателей. Именно поэтому компаниям важно заранее продумывать комплексную защиту от цифровых рисков, включая инструменты финансовой устойчивости.