Цифровая защита
Риски бизнеса от кибератак растут
Потери бизнеса за день простоя в результате кибератаки в среднем составляют 0,2–0,3% годовой выручки. Для крупной компании это может означать более 500 млн руб. недополученных доходов за сутки, рассказала директор корпоративного страхования «СберСтрахования» Зара Геворкян на страховой конференции «Сбера» «Страхование 2030. Технологии будущего для людей».
Масштаб потерь для компаний малого и среднего бизнеса не менее значительный. По оценке Зары Геворкян, полная остановка деятельности из-за взлома для небольших компаний может обернуться потерей до 1,5 млн руб. выручки в день, для среднего бизнеса — до 6 млн руб.
При этом, как показывает анализ самых громких кейсов, опасность кибератак не только в финансовых потерях, которые несет компания в моменте. Самый серьезный риск — отток клиентов, расторжение контрактов и дополнительные расходы на привлечение новых покупателей и партнеров в течение 3–12 месяцев после инцидента. По оценке «СберСтрахования», такие отложенные эффекты способны увеличить итоговый ущерб еще на 15–40%.
Таким образом, последствия кибератак могут сказываться на финансовых результатах бизнеса еще долгое время после того, как технические проблемы устранены. А это значит, что при оценке потенциального ущерба от кибератаки важно учитывать не только стоимость простоя и расходы на восстановление инфраструктуры. Даже после нормализации деятельности компания может продолжать терять клиентов и партнеров, сталкиваться с расторжением контрактов и ростом затрат на привлечение новых покупателей. Именно поэтому компаниям важно заранее продумывать комплексную защиту от цифровых рисков, включая инструменты финансовой устойчивости.