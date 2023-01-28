The Telegraph: Британия может передать Украине истребители при выводе войск РФ

Великобритания не исключает передачу Украине истребителей в случае ухода российских войск, сообщили источники The Telegraph. Самолеты могли бы заняться патрулированием воздушного пространства. Газета не уточняет, о выводе войск на какие позиции идет речь.

Один из собеседников The Telegraph, комментируя вопрос поставок истребителей, сказал: «Никогда не говори никогда». Другой источник отметил, что этот вопрос сейчас «не в приоритете».

Как пишет The Telegraph, британская армия обеспокоена тем, что военно-воздушные силы и военно-морской флот (ВМС и ВМФ) не вносят существенный вклад в поддержку украинских военных. По мнению источников газеты, Украине необходимо участие всех видов вооруженных сил. Собеседники в ВМС и ВМФ объяснили, что их вооружение сложнее в использовании и требует больше времени на подготовку. Вместе с тем газета напоминает, что ВМФ Великобритании с лета 2022 года обучает украинцев управлять двумя минными тральщиками класса Sandown.

По информации Politico, Киев при поддержке стран Балтии инициировал дискуссию о поставках истребителей. Как утверждает издание, США сообщили Украине, что передача истребителей сейчас невозможна. Германия официально исключила поставку самолетов. The Telegraph ранее на этой неделе сообщала, что Великобритания не рассматривает отправку самолетов, поскольку это может привести к эскалации конфликта.

О военной помощи Украине со стороны Запада — в материале «Ъ» «Танк точно».

Леонид Уварчев