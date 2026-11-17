Но при этом мы осознаем, несмотря на то, что переговоры идут и будут продолжаться, как мы понимаем, на следующей неделе, обе стороны заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать свою силу. Показать, что они не ведут переговоры с позиции слабости, имеют возможность отстаивать свою точку зрения и в чем-то даже диктовать условия. Поэтому переговоры будут продолжаться, но при этом не прекратятся и боевые действия на фронте и в тылах. Было бы ошибочным полагать, что по мере приближения к какому-то договору, интенсивность боевых действий будет сокращаться. Наоборот, до самого последнего дня российско-украинского конфликта взаимные атаки будут продолжаться и ожесточенность может только расти».