Наводить мосты
Сколько времени займет ремонт Крымского моста и как атаки связаны с переговорами
Крымский мост восстановят, и он будет лучше прежнего. Так в Кремле прокомментировали атаку ВСУ на переправу. В Следственном комитете 17 ноября подтвердили, что мост поврежден.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков точных сроков ремонта называть не стал:
«Будет намечен план, конкретный план. Хуснуллин доложил, будет определена очередность, временные рамки работ по восстановлению. Тут, собственно, никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего».
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о теракте. Удары беспилотников по Крымскому мосту продолжаются второй день подряд. Движение автомобилей полностью остановлено, сообщили в Минтрансе. Там добавили, что уже запущены поезда по одному железнодорожному пути. Второй ремонтируют.
По данным губернатора Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки в окрестностях Керчи погибли два человека. Глава региона призвал жителей и туристов воздержаться от поездок в сторону моста.
Накануне вечером движение на переправе возобновили в реверсивном режиме, но вскоре мост перекрыли, рассказал “Ъ FM” экс-глава минтранса Крыма, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин:
«Вчера было попадание частичное по какой-то части моста, оперативно движение было восстановлено. В 00:00 часов движение было закрыто, мы знаем, что была повторная атака на Крымский мост и движение по Крымскому мосту перекрыто. Знаем, что повреждения значительные, сейчас сложно говорить об этапе восстановления.
Некоторые средства массовой информации распространяли, что там чуть ли не на 2 тыс. машин стояло в очереди. С момента открытия моста вчера в 19:00 накопление составляло порядка 100 легковых, и они все проехали, ну, в реверсивном движении. Сегодня он закрыт. У нас остается сухопутный коридор. Я вот сам, чтобы доехать до Крыма, сам двигаюсь в сторону Ростова и далее, там движение разрешено только в светлое время суток».
Крымский мост восстанавливали дважды. После удара в октябре 2022-го движение для автомобилей полностью возобновили спустя четыре с половиной месяца. После атаки в июле 2023-го работы заняли ровно три месяца.
Правительство уже обсудило альтернативные маршруты доставки грузов на полуостров, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили больше 1400 беспилотников. Это самая массированная атака дронов за все время.
До этого наибольшее число сбитых за ночь беспилотников отмечалось вчера, свыше 1300.
Песков допустил, что массированные атаки, а также удары по Крымскому мосту связаны с предстоящей встречей Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. С такой оценкой согласен и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:
«С одной стороны, сейчас военная логика, безусловно, соседствует с логикой переговорной. И всякого рода атаки, диверсии и даже теракты могут проводиться чаще. Сейчас, очевидно, планируется встреча в Шэньчжэне, которая привлекает много внимания, и поэтому Украине необходимо продемонстрировать любыми доступными способами, что она остается не объектом, а субъектом переговоров, то есть той стороной, с которой говорят.
Но при этом мы осознаем, несмотря на то, что переговоры идут и будут продолжаться, как мы понимаем, на следующей неделе, обе стороны заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать свою силу. Показать, что они не ведут переговоры с позиции слабости, имеют возможность отстаивать свою точку зрения и в чем-то даже диктовать условия. Поэтому переговоры будут продолжаться, но при этом не прекратятся и боевые действия на фронте и в тылах. Было бы ошибочным полагать, что по мере приближения к какому-то договору, интенсивность боевых действий будет сокращаться. Наоборот, до самого последнего дня российско-украинского конфликта взаимные атаки будут продолжаться и ожесточенность может только расти».
Трехсторонние переговоры пройдут 19 ноября. Часть встречи будет открыта для СМИ, заявляли в Кремле. Главные темы грядущей беседы согласованы. Кроме того, возможны и личные переговоры Путина и Трампа. О желании провести встречу сегодня заявил и сам американский лидер.
Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что среди тем на повестке будет украинский вопрос. Ранее Песков в интервью «Вестям» сообщил, что президенты могут обсудить гуманитарную миссию в Константиновке.