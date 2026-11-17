Турпоток отправился
Атака на Крымский мост может дополнительно снизить спрос на Крым
Повреждение Крымского моста и последующая временная остановка по нему автомобильного движения могут еще больше осложнить турпоток на полуостров. Ситуация для туротрасли усугубляется общим сокращением количества поездок в Крым не менее чем на 24,9% за год из-за перебоев с топливом и подачей электричества. Проседают и продажи туров на 2027 год — пока они ниже прошлогодних на 40%.
Атака на Крымский мост может стать дополнительной причиной сдерживания турпотока на полуостров, заявил “Ъ” представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Говорить о масштабах снижения, по его мнению, преждевременно: данных об отменах подтвержденных бронирований у бизнеса пока нет. Реагируют туристы на подобные события обычно через два-пять дней. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян ждет, что бронирования в Крым на сезон 2027 года в ближайшие две-три недели остановятся.
Крымский мост получил повреждения в ходе атак БПЛА в ночь на 17 ноября 2026 года, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Первоначально это привело к приостановке автомобильного и железнодорожного сообщения по нему. Последнее днем было восстановлено. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по ситуации с атаками на Крымский мост. После заседания он доложил президенту Владимиру Путину о положении дел.
Предыдущая крупная атака на инфраструктурный объект была в июле 2023 года. На восстановительные работы тогда ушли три месяца.
Из-за действующих с 2022 года ограничений на работу аэропорта и небольшого числа поездов на юге РФ туристы добираются в Крым в основном на автомобилях и автобусах. В 2025 году, согласно оценкам министерства курортов и туризма республики, этот путь выбрали 76% гостей полуострова. 61% от общего числа туристов двигались по мосту, а 15% — по дороге через новые регионы. Маршрут через новые регионы многие туристы до сих пор не считают безопасным, говорит господин Мкртчян.
Туристический интерес к Крыму сокращается в течение всего 2026 года. Согласно Росстату, в январе—августе этого года в средствах размещения региона остановились 1,3 млн человек, в санаторно-курортных организациях — 310,9 тыс., что меньше год к году на 24,6% и 23,9% соответственно. Доходы средств размещения в Крыму за аналогичный период упали на 28,9%, до 24,5 млрд руб., здравниц — на 24,3%, до 9,4 млрд руб.
В туроператоре «Алеан» говорили ранее о снижении спроса на отдых в Крыму в январе—сентябре 2026 года на 37% год к году. Продажи на новогодние праздники снизились более чем вдвое.
Согласно Travelline, с 3 по 16 ноября 2026 года число новых гостиничных бронирований в Крыму было на 48% ниже, чем годом ранее. Количество заездов упало на 51%. Средняя стоимость ночи составила 9,3 тыс. руб., прибавив 4% год к году. Согласно РСТ, стоимость размещения в Крыму за год сократилась в среднем на 10%.
В РСТ говорят о снижении бронирований размещения в Крыму в январе—ноябре 2026 года на 41% в годовом выражении, а числа ночевок — на 52%. Но эти данные сформированы до сегодняшней атаки на мост, уточняют в организации.
Основными причинами сдержанного интереса к Крыму на туристическом рынке в течение всего 2026 года называли перебои с поставкой бензина, подачей электричества, ограниченную транспортную доступность и общий тревожный информационный фон, возникающий в том числе из-за частных атак БПЛА. «Для туристов важна общая ситуация: транспортная доступность, работа инфраструктуры, возможность спланировать поездку и вернуться в намеченные сроки»,— говорит Артур Абдюханов.
Существующую загрузку в Крыму частично поддерживают сами жители региона, уезжающие в отели на выходные и праздники, говорит господин Абдюханов. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева считает, что существенную долю спроса на размещение формируют жители новых территорий, а также близлежащих регионов, например Ростовской и Белгородской областей.
2026 год для туристического рынка Крыма фактически потерян: по его итогам поток на полуостров сократится на 75%, считает Алексан Мкртчян.
Сейчас, по его мнению, бронирования отдыха на полуострове на весну—лето 2027 года и так идут достаточно сдержанно. До сегодняшнего инцидента падение спроса оценивалось в 40%.