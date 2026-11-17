Повреждение Крымского моста и последующая временная остановка по нему автомобильного движения могут еще больше осложнить турпоток на полуостров. Ситуация для туротрасли усугубляется общим сокращением количества поездок в Крым не менее чем на 24,9% за год из-за перебоев с топливом и подачей электричества. Проседают и продажи туров на 2027 год — пока они ниже прошлогодних на 40%.