Иван Емельяненко — мастер спорта России по рукопашному бою. В 2023 году он дебютировал в ММА, приняв участие в двух боях в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Позже он подписал контракт с лигой Ural FC, в которую до него вступил его брат Александр. Однако карьера Ивана Емельяненко прервалась из-за уголовного дела о нанесении тяжких телесных повреждений. Весной 2024 года спортсмен избил жителя Старого Оскола. За несколько месяцев до этого Емельяненко узнал от знакомых, что некий мужчина распространял о нем оскорбительную информацию.