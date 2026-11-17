Проиграл без боя
Ивана Емельяненко будут судить по делу о наркотиках
Как стало известно “Ъ”, в Белгородской области по обвинению в попытке купить наркотики будут судить Ивана Емельяненко, младшего из трех братьев, известных бойцов смешанных единоборств. Ранее он уже получил полтора года колонии за избиение человека, а на свободу вышел досрочно. Новое дело грозит ему более серьезным сроком.
В Старооскольский городской суд поступило уголовное дело о покушении на приобретение наркотиков в крупном размере в отношении Анастасии Помельниковой и Ивана Емельяненко. Как рассказали знакомые с материалами источники “Ъ”, речь идет о 38-летнем бойце смешанных единоборств, младшем брате известных спортсменов Федора и Александра Емельяненко. Согласно картотеке дел, первое заседание по рассмотрению материалов пока не назначено.
По данным “Ъ”, уголовное дело возбудило и расследовало управление МВД по Белгородской области. Официально о нем в ведомстве не сообщали.
Как рассказал знакомый с материалами расследования собеседник “Ъ”, следствие полагает, что в начале августа этого года спортсмен вместе со своей знакомой попытался приобрести синтетический наркотик, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Иван Емельяненко — мастер спорта России по рукопашному бою. В 2023 году он дебютировал в ММА, приняв участие в двух боях в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Позже он подписал контракт с лигой Ural FC, в которую до него вступил его брат Александр. Однако карьера Ивана Емельяненко прервалась из-за уголовного дела о нанесении тяжких телесных повреждений. Весной 2024 года спортсмен избил жителя Старого Оскола. За несколько месяцев до этого Емельяненко узнал от знакомых, что некий мужчина распространял о нем оскорбительную информацию.
После личной встречи им удалось урегулировать конфликт, однако позже этот человек продолжил оскорблять бойца. В конце мая Емельяненко встретил оппонента во дворе многоэтажки в микрорайоне Юбилейный. Во время перепалки Емельяненко нанес ему три удара в голову. Мужчина попытался убежать, однако мастер спорта догнал его и ударил еще три раза.
Потерпевший получил множественные оскольчатые и линейные переломы костей черепа и лица. Травмы были квалифицированы как опасные для жизни и повлекшие тяжкий вред здоровью. Иван Емельяненко признал вину. Потерпевший в свою очередь просил не лишать спортсмена свободы, но в конце 2024 года Старооскольский городской суд назначил ему полтора года колонии общего режима.
Срок боец отбывал в исправительном учреждении в Алексеевском районе Белгородской области. В сентябре прошлого года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Через три месяца Иван Емельяненко одержал победу в первом поединке после выхода из колонии на турнире по полноконтактным единоборствам в Севастополе.
Новое уголовное дело с учетом судимости грозит Ивану Емельяненко серьезным сроком: вменяемое спортсмену в вину преступление подразумевает наказание вплоть до семи с половиной лет колонии.
Оперативно выяснить отношение Ивана Емельяненко к обвинению не удалось: он не ответил на просьбу “Ъ” дать комментарий.