Израиль ограничивается намеками

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что целью удара по Исфахану могли стать беспилотники, которые Иран поставляет России (Москва и Тегеран факт таких поставок отрицают). В интервью телеканалу CNN он также затронул аспекты сотрудничества с Россией и Украиной, в том числе выразил готовность посредничать между ними, если к нему обратятся с такой просьбой. При этом во вторник стало известно, что в Киев с первым официальным визитом после начала боевых действий на Украине направляется израильская парламентская делегация. Ранее также сообщалось о планах главы МИД Израиля Эли Коэна посетить Киев в ближайшее время. В Москву израильтяне пока визиты не планируют.

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Фото: Tsafrir Abayov / AP Баннер с изображением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

Фото: Tsafrir Abayov / AP

«Будем откровенны, Израиль также действует способами, которые я не буду здесь перечислять, против производства оружия Ираном, которое используется против Украины»,— заявил Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в среду. Эти слова прозвучали через несколько дней после атаки неопознанных беспилотников по объекту Минобороны Ирана в Исфахане. Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что за атакой стоит израильская служба внешней разведки «Моссад».

В Израиле традиционно подобную информацию не комментируют. «Я никогда не говорю о конкретных операциях, за исключением нашего рейда на секретный ядерный архив Ирана (похищение иранских документов "Моссадом", о котором стало известно в 2018 году.— “Ъ”). Каждый раз, когда на Ближнем Востоке происходит взрыв, обвиняют или возлагают ответственность на Израиль. Иногда да, иногда нет»,— сказал господин Нетаньяху. Однако его реплика про действия Израиля, имевшие целью помешать иранскому оружию попасть на Украину, была весьма однозначно воспринята в экспертной среде в Израиле. При этом речь не идет о прямой израильской помощи Украине, просто цели двух стран совпали.

Напомним, что Киев и западные страны обвиняют Иран в регулярной поставке беспилотников России для использования в боевых действиях на Украине. В Москве и Тегеране это отрицают (правда, иранские власти все же признали, что небольшую партию беспилотников действительно отправляли в Россию, но до 24 февраля 2022 года). При этом Киев не раз обращался к Израилю за военной помощью. В частности, речь шла о защите от ракетных ударов и атак беспилотников. Израильтяне эту тему старательно избегали, не желая портить отношения с Россией.

Однако Украина, а также США все же продолжили подталкивать Израиль к решению вопроса в пользу Киева, полагая, что использование иранских беспилотников, а также в целом активизация российско-иранского сотрудничества должны беспокоить израильскую сторону. И это действительно так, но все же Израиль по-прежнему осторожничает, хотя в каких-то вопросах начинает проявлять гибкость. В середине января посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что сейчас идет работа по передаче Киеву израильских технологий, связанных с умным оповещением об атаках ракет и дронов. В то же время он признал, что о большем пока речи не идет.

На вопрос CNN, может ли Израиль оказать помощь Украине, например, с поставками системы ПВО «Железный купол», Биньямин Нетаньяху ответил: «Я, конечно, изучаю это». Но напомнил, что Израилю приходится иметь в виду, что «израильские и российские самолеты летают на расстоянии вытянутой руки друг от друга», и это надо учитывать, как и в целом военное присутствие России в Сирии, а также попытки Ирана укорениться на сирийской территории вблизи границы с Израилем. То есть премьер дал понять, что все сложно и израильтяне по-прежнему не собираются навлекать на себя гнев Москвы. Такого мнения придерживаются многие из тех, кто связан с вопросами безопасности в Израиле. Для них важно поддерживать диалог с российскими коллегами. Однако в израильской экспертной среде есть и другие мнения.

В том числе звучат голоса, что поставки турецких беспилотников Украине никак не отразились на отношениях Москвы и Анкары, так почему ограниченные военные поставки должны негативно повлиять на российско-израильские отношения?

Впрочем, контакты между Израилем и Россией за последний год никак нельзя сравнивать с взаимовыгодным сотрудничеством между Москвой и Анкарой. Предыдущий глава правительства и министр иностранных дел Яир Лапид не скрывал своего негативного отношения к действиям Москвы на Украине. После возвращения на премьерский пост Биньямина Нетаньяху и присяги нового правительства в конце декабря возобновились контакты между Израилем и Россией на уровне глав МИДов. Кроме того, в декабре состоялся разговор по телефону между господином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако былую теплоту в двусторонних отношениях вернуть не удалось. Судя по местным СМИ, в МИД Израиля достаточно настороженно восприняли реплики министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о палестино-израильском конфликте (см. “Ъ” от 1 февраля), а также заявление российского внешнеполитического ведомства в связи с ударом дронов по Исфахану. «Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке. Это должны понимать как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана»,— говорилось в сообщении МИД РФ.

«Россия, похоже, выдвинула завуалированную угрозу Израилю и Соединенным Штатам»,— отреагировала на эти слова израильская газета Jerusalem Post. Эксперты издания предположили, что под «организаторами», на которых ссылается российский МИД, подразумевается Израиль, а под «спонсорами» — США. Про «злорадствующих» газета не упомянула, но фактически единственным, кто выступил в этой роли из официальных лиц после атаки дронов на Исфахан был советник офиса президента Украины Михаил Подоляк (см. “Ъ” от 31 января).

Тем не менее, несмотря на не вполне благоприятный фон, Биньямин Нетаньяху готов выступить посредником между Москвой и Киевом, но только если его попросят об этом все заинтересованные стороны.

В частности, он рассказал CNN, что такие предложения поступали ему в начале украинского кризиса, но он отказался, так как был тогда лидером оппозиции. Сейчас, по словам господина Нетаньяху, он не хочет навязываться. «Я достаточно долго здесь, чтобы знать, что должно быть подходящее время и подходящие обстоятельства. Если они возникнут, я обязательно это учту»,— сказал он.

Очевидно, что позиция израильского премьера разительно отличается, к примеру, от линии поведения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Последний как был на дружеской ноге с российским лидером до специальной военной операции, так и продолжил это общение после ее начала. Но Биньямин Нетаньяху, ранее неоднократно называвший себя «другом Путина», явно осторожничает. И на практике равновесия в отношениях Израиля с Москвой и Киевом сейчас не наблюдается. Так, согласно украинским источникам, на следующей неделе в Киев должен приехать глава МИД Израиля Эли Коэн. В среду также стало известно о планах председателей парламентской ассоциации дружбы Израиль-Украина, депутатов Кнессета Юлия Эдельштейна и Зеэва Элькина, посетить украинскую столицу. Визиты израильтян в Москву пока не планируются.

Марианна Беленькая