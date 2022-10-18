Украина увидела в Израиле врага своего врага

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивает на разрыве дипломатических отношений с Ираном и внес соответствующее предложение на рассмотрение президента Владимира Зеленского. Киев обвиняет Тегеран в продаже дронов России для нанесения ударов по украинской территории. Одновременно Украина намерена запросить у Израиля системы ПВО для защиты своих городов. Однако в Израиле не уверены в необходимости поставок вооружений Киеву. Пока этот вопрос обсуждается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Baz Ratner / Reuters Фото: Baz Ratner / Reuters

«С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок вооружения Ираном России я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном»,— заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

Напомним, что Киев обвиняет Тегеран в продаже Москве беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136. Официальные представители России и Ирана отвергают эти обвинения. Кремль не располагает информацией о покупке Россией дронов у Ирана, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что в ходе боевых действий на Украине «используется российская техника с российскими наименованиями».

Согласно опубликованным СМИ фотографиям, на сбитых на Украине дронах видна надпись «Герань-2». Военные эксперты утверждают, что это копия иранского беспилотника Shahed-136.

Расследование на эту тему намерен начать Евросоюз (подробнее см. “Ъ” от 18 октября).

Помимо объявления о намерении разорвать отношения с Тегераном, Дмитрий Кулеба проинформировал журналистов, что Киев направляет «официальный запрос правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения соответствующих технологий». К текущему моменту израильское правительство одобрило лишь поставку на Украину гуманитарной помощи и средств защиты — касок и бронежилетов. При этом призывы к Израилю направить в Киев вооружение уже не раз звучали из уст украинских официальных лиц, в частности президента Владимира Зеленского. Так, в конце сентября в интервью иностранным журналистам он заявил: «Я не знаю, что случилось с Израилем. Я, честно, откровенно, в шоке, потому что не понимаю, по какой причине они не могли предоставить нам средства ПВО».

Еще до этих слов господина Зеленского израильская газета The Times of Israel со ссылкой на свой источник сообщила, что израильский оборонный подрядчик поставляет украинским военным системы противодействия беспилотникам через Польшу. «Компания сообщила Министерству обороны, что продажа была произведена в Польшу, и, по-видимому, утверждала, что не знала о том, что Варшава выступала в качестве посредника для передачи оружия Киеву»,— говорилось в статье. Официальные израильские источники эту тему не комментировали.

«Относительно сообщений о якобы уже поставленных системах. Во-первых, не все, публикуемое в СМИ, соответствует действительности. Во-вторых, так как в Израиле это закрытая тема, то, не нарушая секретности, можно сказать следующее: в настоящий момент принимаются некоторые меры, чтобы сотрудничество на эту тему расширилось. И сегодняшнее заявление Кулебы — это следующий этап этих мер и усилий. Дальнейшее зависит от политического решения израильского правительства»,— сказал “Ъ” израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, который также исполняет обязанности министра иностранных дел, планирует провести в четверг телефонный разговор с Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил израильский сайт Ynet. Речь пойдет об украинской просьбе поставить ПВО.

Источник, связанный со сферой безопасности Израиля, сказал Ynet, что не верит в положительный ответ израильских властей «несмотря на сочувствие бедственному положению украинского народа и желание помочь ему».

Одновременно израильская газета «Гаарец» сообщила со ссылкой на украинские источники, что в понедельник Израиль отклонил запрос Украины о проведении телефонного разговора между израильским министром обороны Бени Ганцем и его коллегой в Киеве Алексеем Резниковым, и такое уже случалось неоднократно. Впрочем, возможно, беседа все-таки состоится в ближайшие дни.

В израильском истеблишменте развернулась серьезная дискуссия на тему поставок вооружений Украине. В воскресенье, после публикации американской газеты The Washington Post о том, что Иран готовит к отправке в Россию первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar в дополнение к новым беспилотникам, министр по делам диаспоры, генерал-майор запаса Нахман Шай написал на своей странице в Twitter: «Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь (от Израиля.— “Ъ”)».

Эти слова не остались незамеченными в Москве. «Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами»,— написал в понедельник в Telegram замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. И буквально через несколько часов последовала израильская реакция. «Замечания министра Нахмана Шая о поставках оружия в Украину не отражают политику правительства Израиля»,— процитировал в своем Twitter высокопоставленных чиновников МИД Израиля известный израильский журналист Барак Равид. Одновременно член кабинета безопасности Израиля министр юстиции Гидеон Саар заявил «Армейскому радио»: «Наша поддержка Украины не включает системы вооружений и вооружение — и эта позиция не изменится».

В то же время экс-директор израильского Института исследований национальной безопасности (INSS) и бывший глава военной разведки генерал-майор в отставке Амос Ядлин в интервью 12-му израильскому телеканалу высказал мнение, что Израиль вполне может расширить свою помощь Украине, в том числе предоставив Киеву систему ПВО. Он отметил, что это должно рассматриваться не как оружие, направленное против российских военных, а как защита против иранских дронов. Господин Ядлин также отметил, что у Турции не возникает никаких проблем с Россией, хотя Анкара поставляет свои беспилотники украинской армии и это отнюдь не оборонительное вооружение.

Марианна Беленькая