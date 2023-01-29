Иран сам попал под дроны

Неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в ночь на воскресенье. По утверждению источников американского издания The Wall Street Journal, за этим стоит Израиль. В самом Иране пока ответственность за происшедшее ни на кого не возложили, но при этом успели обвинить израильтян в медиаатаке с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрагмент видео, на котором предположительно запечатлен момент взрыва на военном заводе в Исфахане Фото: Reuters Фрагмент видео, на котором предположительно запечатлен момент взрыва на военном заводе в Исфахане Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фрагмент видео, на котором предположительно запечатлен момент взрыва на военном заводе в Исфахане Фото: Reuters Фрагмент видео, на котором предположительно запечатлен момент взрыва на военном заводе в Исфахане Фото: Reuters

«Вечером 28 января 2023 года, около 23:30 (23:00 мск), была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались»,— заявили в ночь на воскресенье в военном ведомстве Ирана, комментируя взрывы в Исфахане. Отмечается, что один из беспилотников упал на здание, нанеся «незначительные повреждения», при этом никто не пострадал. Между тем в соцсетях активно распространялись видео атаки.

Нападение на военный объект в Исфахане последовало по времени вслед за землетрясением магнитудой 5,9 в северо-западной части Ирана, в результате которого пострадало около тысячи человек. Практически одновременно произошел пожар на заводе моторных масел в городе Азершехр, расположенном примерно в 120 км от эпицентра землетрясения.

В соцсетях появились сообщения о взрывах сразу в нескольких городах Ирана, популярной стала версия о массированной атаке Израиля по иранской территории.

При этом Минобороны Ирана сообщило только об ударе по объекту в Исфахане, воздержавшись в оперативных комментариях от обвинений в чей-либо адрес. В то же время официальное иранское информагентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке. «Все сообщения в социальных сетях и СМИ о взрывах в иранских городах, таких как Альборз, Хамадан, Кередж, фейковые»,— отмечает IRNA, утверждая, что за распространением этой информации стоит Израиль.

Агентство также назвало лживыми слухи об убийстве бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и об активации сигнала тревоги в связи с воздушной атакой в разных городах Ирана, в том числе в Тегеране. По мнению агентства, в интересах Израиля представить ситуацию в Иране как небезопасную и вызвать панику среди иранских граждан.

Ранее иранские спецслужбы обвиняли Израиль в попытках дестабилизации ситуации в их стране.

На прошлой неделе КСИР сообщил о задержании более десятка террористических групп, связанных с Израилем, которые, как утверждается, собирались провести в Иране ряд диверсий.

Утверждалось, что израильская внешняя разведка «Моссад», воспользовавшись протестами, которые продолжаются в Иране с середины сентября, планировала ликвидацию одного иранского военного чиновника, а также проведение диверсионных операций в крупных городах страны. В декабре в Иране по обвинению в шпионаже в пользу Израиля были казнены четыре человека.

«Слухи о том, что землетрясение в Иране вызвано искусственным образом, абсурдны. Для этого нужен мощный ядерный взрыв. А вот само землетрясение вполне могло спровоцировать пожар на заводе моторных масел, как и другие инциденты в иранских городах»,— сказал “Ъ” военный эксперт Юрий Лямин.

Что касается удара беспилотников в Исфахане, то господин Лямин затруднился сказать, о каком конкретно объекте идет речь. «Иранский военно-промышленный комплекс очень обширен. В том числе в том же Исфахане много разных объектов. Например, с октября—начала ноября там полным ходом идет расширение производственных мощностей производителя беспилотников Shahed Aviation Industries. Именно эта компания обвиняется Киевом и Западом в отправке дронов в Россию для использования на Украине. Москва и Тегеран это отрицают»,— добавил эксперт.

Он отметил, что, судя по последним спутниковым снимкам, завод Shahed Aviation Industries после субботней атаки дронов в Исфахане не пострадал. Господин Лямин также напомнил, что атаки по военным и ядерным объектам Ирана давно не новость. Среди последних громких случаев — диверсии в июле 2020 года и в апреле 2021 года на ядерном объекте в Натанзе, а также атака беспилотников на ядерный объект в Карадже в июне 2021 года.

«Кто бы за этим ни стоял, почерк везде один. И из-за подобных диверсий в Иране ускорили и так активные работы по переносу наиболее важных объектов под землю, а также усиливают защиту остающихся наземных объектов с помощью средств ПВО, всяких сетей, ловушек и прочего. Другое дело, что каждый объект так очень сложно и дорого прикрывать»,— подчеркнул эксперт.

Традиционно почти во всех инцидентах Тегеран обвиняет Израиль. Не исключено, что аналогичные заявления в связи с событиями в Исфахане последуют в ближайшие дни. Пока об ответственности Израиля сообщила со ссылкой на источники американская газета The Wall Street Journal.

«Израиль осуществил скрытную атаку с применением БПЛА на оборонный объект Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана»,— отмечает WSJ.

Сами израильтяне оставляют происшедшее без комментариев. При этом израильские власти не раз недвусмысленно предупреждали иранцев, что не допустят развития иранской ядерной программы. «Мы видим, как Иран неуклонно движется к получению самого смертоносного оружия, и я говорю вам, что мы этого не допустим»,— заявил на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. За прошедшие две недели он обсудил иранскую программу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Примечательно, что атака беспилотников по Исфахану произошла как раз на следующий день после переговоров господина Бернса с Биньямином Нетаньяху и израильскими коллегами в «Моссаде». Иранская тематика будет также обсуждаться и в ходе начинающегося 30 января визита в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена.

Источники саудовского телеканала Al Arabiya утверждают, что в ударе беспилотников по Исфахану участвовала американская авиация, а целью этой атаки был склад с баллистическими ракетами. В то же время связанный с разведкой израильский ресурс Intelli Times в своем Twitter предположил, что на попавшем под удар объекте в Исфахане расположены исследовательские лаборатории Иранского института космических исследований.

Юрий Лямин считает, что этот объект находится по другую сторону дороги от места атаки дронов. Кроме того, Intelli Times отмечает, что удар был нанесен через несколько часов после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи открыл Выставку промышленных достижений, на которой были в том числе представлены беспилотники. В то же время Intelli Times напоминает, что в Исфахане помимо производства беспилотников расположены некоторые объекты, связанные с ядерной программой Ирана, в том числе новый завод по производству центрифуг. И они в большей степени беспокоят израильтян.

Марианна Беленькая