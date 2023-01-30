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Коммерсантъ FM
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И Украина, и Израиль оказались под подозрением

Обе страны подозреваются в организации атаки на военный объект в Иране

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Ближний Восток на следующий день после атаки неопознанных дронов на военный объект в Иране. Тегеран до сих пор официально ни на кого не возложил ответственность за налет, но в СМИ уже прозвучало три версии того, кто мог бы стоять за этой операцией. Среди потенциальных организаторов атаки называют Израиль, США и Украину. Как бы то ни было, в понедельник в МИД Ирана был вызван временный поверенный в делах Украины в Тегеране.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции в Иерусалиме

Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции в Иерусалиме

Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции в Иерусалиме

Фото: Reuters

«Для Соединенных Штатов, а также для многих наших партнеров в регионе очень важно, чтобы мы (с Египтом.— “Ъ”) продолжали взаимодействовать и по мере необходимости противодействовали различным действиям, в которые вовлечен Иран по всему региону и за его пределами»,— сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в Каире, откуда начал трехдневное ближневосточное турне. В понедельник господин Блинкен успел встретиться с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, провести переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри и вылететь в Израиль. Там его уже ждали премьер-министр Биньямин Нетаньяху, глава МИД Эли Коэн и президент Ицхак Герцог, которым госсекретарь еще до отлета из Вашингтона обещал «неизменную поддержку США» в вопросах безопасности, особенно против угроз со стороны Ирана.

В Госдепартаменте подчеркнули, что цель поездки господина Блинкена — «проконсультироваться с партнерами по ряду глобальных и региональных приоритетов, включая вторжение России в Украину, Иран, израильско-палестинские отношения».

Обсуждение последней темы будет продолжено госсекретарем США во вторник в Рамалле во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

В Иерусалиме на встрече с премьер-министром Нетаньяху господин Блинкен помимо палестино-израильского вопроса уделил непривычно много внимания внутриизраильской повестке — расколу израильского общества вокруг планов нового правительства провести реформу юридической системы, что воспринимается администрацией президента США Джо Байдена как угроза демократии. Разумеется, не обошлось и без Ирана — традиционной темы американо-израильской встреч. Здесь в отличие от других проблем между правительством Нетаньяху и администрацией Байдена есть много общего, но остаются нюансы.

«У нас состоялся отличный разговор по поводу выработки единой политики и попыток совместной работы над предотвращением опасности. Повторю: наша политика, моя политика — сделать все, что в силах Израиля, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие и средства его доставки» — с такими словами Биньямин Нетаньяху обратился к госсекретарю США.

«Мы согласны, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие. И мы обсудили углубление сотрудничества для противодействия дестабилизирующим действиям Ирана в регионе и за его пределами»,— в свою очередь отметил господин Блинкен. В то же время он напомнил об озабоченности Вашингтона военным сотрудничеством между Москвой и Тегераном.

Напомним, что США не раз обвиняли Иран в поставках беспилотников в Россию для использования в боевых действиях на Украине, что отрицают и российские, и иранские официальные лица. Кроме того, США настороженно относятся к планам Ирана закупить российское вооружение, в том числе противоракетные системы и истребители. Это госсекретарь США повторил и в Иерусалиме, отметив, что на фоне ущерба, который беспилотники наносят Украине, необходимо «удовлетворить потребности» Киева. Очевидно, что это был неприкрытый намек Израилю, которого украинская сторона пока безуспешно просит о поставках средств обороны. В Киеве надеялись, что вовлечение Ирана в украинский конфликт подтолкнет израильтян к военному сотрудничеству. Но пока этого не произошло. Принявшее присягу в конце декабря правительство Нетаньяху еще более осторожно в этом вопросе, чем его предшественники. В публичной части встречи с госсекретарем США Биньямин Нетаньяху аккуратно обошел стороной украинскую тематику и вопрос о военном взаимодействии между Ираном и Россией, хотя это очень беспокоит израильтян.

Между тем Израиль и Украина неожиданно оказались в одной упряжке в связи с расследованием атаки неизвестных дронов по военному объекту в Исфахане в субботу вечером.

Временный поверенный в делах Украины в Тегеране Евгений Кравченко был вызван в понедельник в МИД Ирана. Это произошло после того, как советник офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаку дронов в Twitter. «Украина предупреждала тебя»,— написал он. Представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи назвал высказывания господина Подоляка подозрительными и потребовал объяснений от Киева. При этом дипломат подчеркнул, что Иран «оставляет за собой законное право на ответные действия против сторон», которые участвовали в акциях, противоречащих международному праву.

В атаке на иранский военный объект заподозрили Израиль

Официально Иран пока так и не возложил ответственность за атаку в Исфахане ни на одну из сторон. При этом американские СМИ со ссылкой на авторитетные источники утверждают, что за военной операцией стоит израильская внешняя разведка «Моссад». О том, что первоначальное расследование ведет к Израилю, заявил катарскому телеканалу «Аль-Джазира» на условиях анонимности и высокопоставленный чиновник в Иране. В то же время саудовский телеканал «Аль-Арабия» утверждал, что в операции участвовали США и еще одна страна, при этом отмечается, что речь идет не об Израиле. В Вашингтоне свою причастность к военной операции всячески отрицают. А после высказываний господина Подоляка появилась новая версия. Высокопоставленный источник в Тегеране сообщил специализирующемуся на иранской повестке сайту Amwaj.media, что в числе потенциальных виновников фигурирует Украина. Вторя этой линии, иранское информагентство Nour News, близкое к Высшему совету национальной безопасности Ирана, предупредило Киев о «тяжелых последствиях», если украинское правительство не дистанцируется от атаки дронов.

Удары по Исфахану не оставили без комментариев и в Москве. «Можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Что касается Израиля, то там практически никогда не комментируют обвинения в проведении военных операций в той или иной стране — идет ли речь об Иране или, к примеру, о Сирии. Так, к примеру, в воскресенье и понедельник при помощи беспилотников были нанесены три удара в районе сирийско-иракской границы. По данным близкого к сирийской оппозиции Центра по мониторингу прав человека в Сирии, в результате ударов погибли 11 человек. Мишенью стал груз с оружием и боеприпасами для проиранских сил. Ответственность за удары никто не взял. Ранее в таких случаях вина возлагалась на Израиль.

Марианна Беленькая

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