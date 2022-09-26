Дроны ударили по послу Ирана

Между Украиной и Ираном разразился дипломатический скандал. Причиной стала информация о поставках России иранских беспилотников. Фото сбитых дронов публикуют украинские СМИ. Однако ни в Москве, ни в Тегеране официально не подтверждают факта поставок в Россию этого типа вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве, говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном в пятницу вечером на официальном сайте ведомства. «Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины»,— отмечается в документе. Иранские действия в Киеве характеризуют как «недружественный акт, который наносит серьезный удар» двусторонним отношениям.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи пообещал, что Тегеран примет ответные меры. Он посоветовал украинцам «не попадать под влияние третьих стран, которые стремятся разрушить отношения». Он также напомнил о неоднократных контактах главы МИД Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана с российским и украинским коллегами и подчеркнул, что Тегеран выступает за политическое урегулирование конфликта. Заявление было опубликовано в субботу в Telegram-канале МИД Ирана.

Первая информация о возможной продаже России иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) появилась в июле, накануне визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил тогда: «Наша информация свидетельствует, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения». Затем последовала серия публикаций в американских СМИ на эту тему. Так, телеканал CNN сообщил 10 августа со ссылкой на господина Салливана и свои источники, что «российская делегация по крайней мере дважды с июня посещала аэродром в центральном Иране для проверки боеспособности беспилотников». «В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили учения в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию»,— сказал CNN неназванный американский чиновник. 29 августа газета The Washington Post написала, что десятью днями ранее российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с беспилотниками на борту. Газета со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена утверждала, что речь идет о беспилотнике Mohajer-6 и серии БПЛА Shahed и это только первая часть из запланированных поставок. Первая информация о применении иранских беспилотников на Украине появилась две недели назад. 13 сентября в украинских соцсетях сообщалось, что украинские ВС впервые сбили иранский БПЛА в районе Купянска (Харьковская область). Были также опубликованы фотографии дрона, на крыле которого виднелась надпись «Герань-2». Военные эксперты сошлись во мнении, что это точная копия иранского беспилотника Shahed-136. С тех пор информация об иранских дронах в украинском небе стала регулярной. В воскресенье в украинских новостях в очередной раз сообщили об ударах, нанесенных дронами «Герань-2» по Одессе. Двумя днями ранее видео сбитого БПЛА иранского производства Mohajer-6 было опубликовано в Telegram-канале ВС Украины.

Эксперт по иранскому вооружению Юрий Лямин рассказал “Ъ” о боевых качествах дронов обоих типов. По его словам, Shahed-136 — это довольно крупный иранский дрон-камикадзе. Размах крыла, по некоторым оценкам, составляет около 2,5 м. В первую очередь он предназначен для ударов по тылам противника. «Дрон был разработан в Иране для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и его официальные характеристики толком неизвестны. По данным некоторых СМИ, Shahed-136 обладает выдающейся дальностью полета, примерно до 2 тыс. км, и является весьма неприятной целью для ПВО благодаря применению технологий по уменьшению радиолокационной заметности»,— добавил эксперт. Что касается Mohajer-6, то он, по словам господина Лямина, относится к типу разведывательно-ударных БПЛА и способен до 12 часов патрулировать в небе. «Он может вести разведку с помощью оптико-электронной системы, а также наносить удары по обнаруженных целям с помощью небольших управляемых бомб и ракет, может за раз унести до четырех таких бомб»,— сказал эксперт.

Буквально за день до появления новости о сбитом в районе Купянска дроне газета The Times of Israel сообщила, что одна из израильских оборонных компаний поставит Украине системы защиты от беспилотников. По информации издания, поставки будут вестись через Польшу. Израильская система позволяет перехватывать дроны в полете, буксировать их в безопасные зоны и там приземлять. Официальных подтверждений на эту тему не давала ни украинская, ни израильская сторона. Напротив, президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в пятницу интервью французскому изданию Ouest-France заявил: «Я в шоке. Я не понимаю. Израиль ничего нам не дал, ничего, ноль». По информации израильского журналиста Барака Равида, опубликованной в среду на сайте Axios, в начале сентября Киев попросил израильтян предоставить украинской стороне свои «разведданные об участии Ирана в войне». Речь в основном шла о беспилотниках. «Израильтяне предоставили нам некоторую информацию, но нам нужно гораздо больше»,— цитирует журналист слова спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку Максима Субха, сказанные на встречи с посещавшей Киев израильской делегацией.

В свою очередь, ни в Москве, ни в Тегеране информацию о поставках беспилотников не подтверждают. Еще в августе, комментируя статью The Washington Post об отправке первых БПЛА в Россию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это американское издание «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». Ранее он говорил, что тема беспилотников не была в повестке дня июльских переговоров президентов России и Ирана в Тегеране.

В Тегеране и вовсе отрицали сообщения о поставках беспилотников Москве. «У нас существуют разные формы сотрудничества с Россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт, поскольку убеждены, что его надо закончить»,— заявил в середине июля господин Амир-Абдоллахиан в интервью итальянской газете La Repubblica. С тех пор иранское руководство официально не поднимало эту тему вплоть до заявлений Киева о лишении аккредитации посла.

В то же время 1 сентября иранское информагентство Tasnim процитировало слова командующего КСИР Хосейна Салами: «Ряд ведущих мировых держав готовы закупать военную и оборонную технику у исламской республики. Действительно, этот процесс материализовался, поскольку они в настоящее время используют (иранское оружие.— Tasnim) и проходят обучение». О каких странах идет речь, он не уточнил. Кроме того, в пятницу ультраконсервативная иранская газета «Кейхан», близкая к верховному лидеру страны Али Хаменеи, опубликовала статью, в которой утверждалось, что публикации американских СМИ и заявления Джейка Салливана правдивы. «Они правильно поняли: Исламская Республика Иран экспортировала военную технику для второй по силе в мире армии Российской Федерации»,— пишет издание. По данным газеты, в РФ отправлены уже сотни боевых беспилотников.

Марианна Беленькая