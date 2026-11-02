Россия и Мозамбик намерены наладить прямые морские перевозки в 2027 году
Россия и Мозамбик ведут работу над запуском прямой линии морских грузоперевозок. Меморандум по этому проекту стороны могут подписать в 2027 году, рассказал «РИА Новости» министр транспорта и логистики Мозамбика Жуан Жорже Матломбе.
Министра спросили, возможно ли открыть прямую морскую линию между двумя странами. «Это не просто возможно, у нас работа уже идет»,— отметил господин Матломбе.
На прошлой неделе Жуан Жорже Матломбе говорил об обсуждении прямого авиасообщения между Россией и Мозамбиком. Опорным пунктом для начала полетов, по его словам, мог бы стать город Накала на севере африканской страны.