Сергей Лавров сыграл дома, а Энтони Блинкен — на выезде

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, не сговариваясь, занялись во вторник палестино-израильским урегулированием. Но если господин Блинкен лично посетил Израиль и Палестину, то к российскому министру ближневосточную повестку доставили на дом — ее привез прибывший с визитом в Москву египетский коллега господина Лаврова Самех Шукри. Он же передал главе МИД РФ послание по Украине госсекретаря США, с которым встречался накануне в Каире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопросы, которые обсуждали в Москве Сергей Лавров и Самех Шукри (на фото), а в Рамалле Энтони Блинкен и Махмуд Аббас, во многом пересекались. Собеседники прикидывали, как избежать эскалации палестино-израильского конфликта

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вопросы, которые обсуждали в Москве Сергей Лавров и Самех Шукри (на фото), а в Рамалле Энтони Блинкен и Махмуд Аббас, во многом пересекались. Собеседники прикидывали, как избежать эскалации палестино-израильского конфликта

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы серьезно обеспокоены негативной динамикой развития обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Подтвердили с обеих сторон необходимость скорейшего перезапуска палестино-израильских переговоров»,— заявил Сергей Лавров по итогам встречи с Самехом Шукри, которая состоялась во вторник в Москве.

Примечательно, что перед отлетом в Москву египетский министр встречался в Каире с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который как раз и отправился в ближневосточное турне, чтобы обсудить с региональными партнерами палестинскую проблему, Иран и Украину. По словам господина Шукри, он выслушал точку зрения Вашингтона на украинский конфликт и получил от господина Блинкена послание Сергею Лаврову, которое и вручил адресату. В Москве, правда, не увидели в позиции Вашингтона ничего нового. «Мы услышали в очередной раз, что "Россия должна прекратить", "Россия должна уйти", тогда все будет хорошо»,— сказал глава МИД РФ. При этом он добавил, что на самом деле Запад хочет, чтобы Россия была повержена, о чем накануне сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. К такому разговору Москва не готова.

Со своей стороны, министр иностранных дел Египта отметил: Каир, как и все международное сообщество, заинтересован в том, чтобы как можно скорее положить конец вооруженному противостоянию на Украине для достижения окончательного урегулирования конфликта. «Это же применимо и к палестино-израильскому конфликту. Мы заинтересованы в его скорейшем урегулировании»,— сказал он. И Сергей Лавров с гостем полностью согласился, по крайней мере в том, что касается противостояния между палестинцами и израильтянами.

Чтобы достичь желаемого результата, в Москве считают важным возобновить работу «ближневосточного квартета» в составе ЕС, США, России и ООН, а также скоординировать его деятельность с Лигой арабских государств. «Пока, к сожалению, на этом направлении прогресса не наблюдается»,— констатировал российский министр. Он также отметил: в арабском мире не удовлетворены тем, что «Запад, ежедневно требуя что-то по Украине, вообще ничего не делает по палестинской проблеме».

Напомним, что «ближневосточный квартет» был создан в начале 2000-х годов во время второй палестинской интифады. Первое время эта структура была достаточно активна, в том числе была разработана «дорожная карта» по урегулированию палестино-израильского конфликта и созданию палестинского государства по соседству с Израилем. Но, как и во многих других случаях, связанных с этой проблематикой, все решения остались только на бумаге. И в последние годы «квартет» практически бездействует. Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа решила работать на ближневосточном направлении самостоятельно, разработав собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта, получивший известность под названием «сделка века». Однако палестинцы не согласились с предложениями Вашингтона.

С приходом в Белый дом команды президента Джо Байдена у Москвы появилась надежда, что Вашингтон вернется к коллективным усилиям по урегулированию палестино-израильского конфликта. Тем более что США возобновили остановленный при президенте Трампе диалог с палестинской администрацией в Рамалле, а также оказание финансовой помощи палестинцам. Еще в сентябре 2021 года Сергей Лавров говорил, что Россия видит готовность администрации Байдена возобновить работу «квартета», в том числе на министерском уровне. Но с тех пор на этом направлении ничего не изменилось, если не считать нескольких экспертных встреч, при этом международная обстановка поменялась кардинально. И уже несколько месяцев подряд российские дипломаты заявляют: «Деятельность "квартета" заморожена по причине нежелания США под искусственными предлогами продолжать взаимодействие».

На реплики Москвы в Госдепартаменте США еще в начале января ответили, что не знают о том, чтобы американское руководство принимало какие-либо решения относительно «квартета». При этом там выразили мнение, что не видят на данный момент перспективы для «значимого взаимодействия между израильтянами и палестинцами по вопросу создания двух государств». И это действительно так — новое крайне правое правительство Биньямина Нетаньяху не собирается вступать в какие-либо переговоры с палестинцами, особенно если это потребует территориальных уступок. Напротив, соратники господина Нетаньяху по коалиции активно поддерживают расширение поселенческой деятельности на оккупированной территории. В то же время палестинское руководство уже более 15 лет остается расколотым. При этом контролирующее сектор Газа движение «Хамас» вполне успешно пытается распространить свое влияние на Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, в то время как влияние палестинской администрации во главе с президентом Махмудом Аббасом на местное население, особенно молодежь, стремительно падает.

На этом фоне, по словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, США сосредоточились на возобновлении взаимодействия с палестинской администрацией, а также углублении партнерства с Израилем в надежде, что когда-то это создаст условия для мирного урегулирования конфликта. Примерно в этом же русле и прошло ближневосточное турне Энтони Блинкена, которое совпало с очередным обострением палестино-израильского конфликта. Уже почти год Израиль проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан, цель которых — сбить волну террора, поднявшуюся еще весной. На прошлой неделе одна из таких операций в лагере палестинских беженцев в Дженине привела к гибели десяти человек — как боевиков, так и гражданских лиц. Реакцией на это стали теракты в Иерусалиме, в результате которых были убиты шесть израильтян и гражданка Украины. Это вызвало новую серию столкновений между израильскими силами безопасности и палестинцами. Палестинские группировки грозят третьей интифадой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: Reuters

К визиту Энтони Блинкена в Рамаллу палестинцы подготовили список требований в надежде, что США смогут надавить на Израиль. Среди них — прекращение планов по строительству поселений на Западном берегу, остановка военных операций Израиля в палестинских городах, предотвращение насилия со стороны еврейских поселенцев в отношении палестинцев, отмена практики удержания палестинских налогов, а также обеспечение политических условий для разрешения конфликта. Однако максимум, что мог пообещать госсекретарь США,— продолжение финансовой поддержки палестинской администрации со стороны Вашингтона. Он также выразил приверженность США принципу ближневосточного урегулирования «два государства для двух народов».

Накануне в Израиле господин Блинкен выразил соболезнования семьям жертв терактов. И в Палестине он тоже сказал о «скорби по поводу невинных палестинских мирных жителей, которые погибли в результате эскалации насилия за последний год». Примечательно, что примерно в том же духе в конце прошлой недели высказался и Сергей Лавров, обращаясь к своим израильским и палестинским коллегам. В сообщении МИД РФ отмечалось, что министр «выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности». «С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям»,— говорилось в тексте.

Такие слова вызвали разочарование в МИД Израиля, утверждают израильские СМИ. По информации газеты Yedioth Ahronoth, в МИДе возмутились, что российский министр поставил на одну доску убитых в ходе военной операции в Дженине и погибших в иерусалимском теракте,— по крайней мере именно так были восприняты его слова. В израильском дипломатическом ведомстве также выразили разочарование тем, что Сергей Лавров напрямую не осудил теракты. Зато это сделал Энтони Блинкен. В МИД Египта также осудили теракты в Иерусалиме.

Марианна Беленькая