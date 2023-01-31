Песков: Прибалтика и Польша провоцируют конфронтацию с Россией

Страны Прибалтики и Польша готовы делать все, чтобы провоцировать рост конфронтации с Россией, мало задумываясь о последствиях, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв президента Литвы Гитанаса Науседы «переступить красную линию» и поставить Украине истребители и дальнобойные ракеты.

Господин Песков отметил, что у прибалтийских стран и Польши «весьма и весьма агрессивный настрой». «Весьма печально, что в этих условиях, скажем так, руководители крупных европейских стран, которые являются двигателем всех европейских процессов, к сожалению, не выполняют балансирующую роль и представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют»,— сказал он во время пресс-колла.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сегодня, 31 января, заявил, что Украине нужно до 200 истребителей, и назвал F-16 «вероятным кандидатом» для перевооружения авиации. Официально США отказались поставлять Киеву истребители, хотя этого добивалась группа военных чиновников в Пентагоне. Германия также исключала поставку истребителей Украине, а вот Франция допускала это.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер